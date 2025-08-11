재능대, 지역 맞춤형 관광 인재 양성 관광공사와 맞손

재능대학교가 인천시·인천관광공사·한국관광공사와 지역대학의 인재 양성에 머리를 맞댄다. 재능대는 지역대학 전문 역량을 활용해 관광산업 현장 맞춤형 인재를 길러내는 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다. 실무 중심의 특화된 전문인력으로 배출시켜 취업을 지원하는 게 목표다.

운영 내용은 △국제·인천·럭셔리 관광 이해 △인공지능(AI) 시대 글로벌 서비스와 관광객 심리 △국제관광 서비스 현장 실습(국제공항 견학) 등이다. 재능대는 이번 일정에서 인천 기반 콘텐츠 교육 과정과 실습 중심 프로그램을 맡는다. 이를 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

이주미 재능대 산학협력단장은 “지역사회와 더욱 긴밀하게 협력해 실무 역량을 갖춘 인재를 키울 것”이라고 말했다. 한편 재능대는 ‘I-RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’, ‘로컬콘텐츠 중점대학’, ‘전통시장 특화상품 발굴 협업대학’ 등의 사업을 수행 중이다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

