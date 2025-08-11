한울본부, 여름방학 힐링 가득… 울진 청소년을 위한 특별한 하루

한국수력원자력 한울원자력본부는 지난 7일 한울에너지팜 대강당에서 울진군 청소년을 대상으로 ‘반드시 빛날 당신과 함께하는 희망 페스티벌’ 을 성황리에 마쳤다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 한울본부 교육지원사업의 일환으로, 사회로 첫걸음을 내딛는 미래세대를 지지하고 응원하는 메시지를 전하고자 마련됐다.
한울본부 직원의 피아노 연주를 시작으로, 울진군 청소년 대표 댄스팀 ‘아토믹 소울’ 의 축하 공연, 연세대학교 응원단 아카라카의 힘찬 퍼포먼스와 가수 ‘황가람’ 의 토크 콘서트가 이어졌다.
참가 학생들이 직접 작성한 ‘나에게 쓰는 편지’ 영상과 한울본부 직원들의 응원영상도 함께 상영돼 따뜻한 메시지를 전했다.
행운의 퀴즈, 럭키드로우 경품 추첨 등 관람객 참여를 유도하는 콘텐츠로 풍성하게 진행됐다.
행사에 참석한 한 고등학생은 “가수 황가람의 이야기를 들으며 많은 위로를 받았고, 모든 콘텐츠에 한울본부의 응원 메시지가 담겨있어 감동했다”며 “세심한 선물과 베이글도 맛있었고, 내년에도 꼭 참여하고 싶다”라고 전했다.
이세용 한울본부장은 “이번 행사를 통해 울진군 청소년들이 스스로의 가능성을 믿고 앞으로 나아갈 수 있는 에너지를 얻었길 바란다”며 “한울본부는 미래세대인 지역 청소년들이 꿈을 향해 도전하고 성취할 수 있도록 지속적으로 응원과 지지를 보내겠다”라고 말했다.
