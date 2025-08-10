안철수 “전한길은 국민의힘 해산의 길” 강력 비판... 당 “전씨 전당대회 출입금지”

국민의힘 당대표 후보인 안철수 의원이 유튜버 전한길씨를 강도 높게 비판하며 “전한길은 곧 국민의힘 해산의 길”이라고 주장했다.

안 의원은 지난 9일 페이스북에 올린 글에서 “전한길, 미꾸라지 한 마리가 사방팔방을 진흙탕으로 만들고 있다”며 “어제(8일) 전한길은 우리 당을 접수하러 온 것처럼 기고만장하게 후보 대기실 앞까지 장악하며 인터뷰를 하고, 기자 비표까지 수령해 전당대회장을 아수라장으로 만들었다”고 밝혔다.

안철수 국민의힘 당대표 후보(왼쪽), 전한길 씨. 연합뉴스

특히 안 의원은 “송언석 비대위원장과 선관위는 어제 벌어진 전한길 논란에 대해 당무감사를 실시하고, 전 씨를 제명시켜야 한다”고 요구했다. 이어 “대구, 경북에서 이런 일이 벌어진 것은 수치”라고 덧붙였다.

이에 송 비대위원장은 8일 “혼란을 불러 일으킨 전씨를 포함해 대의원 자격이 없는 인사에 대해 향후 개최되는 모든 전당대회 일정에 출입을 금지시킬 것”이라고 밝혔다. 또 9일에는 긴급 비대위 회의를 열고 “합동연설회를 방해한 전씨의 행위에 대해 대구시당, 경북도당에서 행사 및 업무방해에 대한 엄중 조치 요청이 있었다”며 “전씨 조사를 서울시당 윤리위에서 중앙윤리위로 이첩해 징계절차를 개시하기로 결정했다”고 했다.

전 씨는 국민의힘 대구·경북 첫 합동연설회에 참석해 현장에서 특정 후보를 비방하고 폭력 사태를 유도했다는 비판을 받고 있다. 이에 대해 전 씨는 “당원 자격으로서 참석한 것일 뿐 현장에서 그 어떤 폭력도 조장하지 않았다”고 주장했다.

안 의원은 다른 당대표 후보들에 대해서도 날선 비판을 가했다. 그는 “김문수, 장동혁 후보가 당대표가 된다면, 전한길 등 극단세력은 수렴청정을 하며 ‘당권 농단’을 자행할 것”이라며 “그것이 바로 이재명 민주당이 바라는 탄핵옹호 정당, 내란 정당의 길”이라고 주장했다.

안 의원은 “오직 저, 안철수만이 저들에게 굽실대지 않는다”며 “당을 지키고 살릴 수 있다”고 강조했다. 또 “내년 지방선거에서 한 사람이라도 더 많은 지자체장과 지방의원을 당선시킬 수 있고, 총선과 대선 승리의 기반을 닦을 수 있다”고 공약했다.

조병욱 기자 brightw@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]