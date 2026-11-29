세계일보 신규 유튜브 코너 <29면>은 지면 너머의 현장을 포착하는 콘텐츠다. 기사 한 줄로는 다 전하지 못한 사실부터 미처 묻지 못한 질문, 직접 가봐야 알 수 있는 현장의 이면까지 텍스트 너머의 이야기를 영상으로 기록한다.

지난 18일 서울 강남구 역삼동 빅피쉬골프아카데미에서 만난 이시우 프로가 환하게 웃고 있다. 이우철 인턴기자

지난 18일 서울 강남구 역삼동 빅피쉬골프아카데미. 약속 장소로 한 남자가 헐레벌떡 들어섰다. 숨이 턱까지 찼는데도 웃으며 인사부터 건넸다. 이시우 프로(45)였다. ‘국내 최고’라는 타이틀치고는 등장이 소박했다.

골프다이제스트 선정 대한민국 베스트 교습가 1위. 리디아 고부터 고진영·이보미·김주형·박현경까지 그의 손을 거쳐 간 스타 골퍼는 한둘이 아니다. 이 정도면 어깨에 힘이 좀 들어가 있을 법했다.

그런데 몇 마디 나눠 보니 예상과 달랐다. 자신의 공을 내세우기보다 자꾸 자신을 낮췄다. 말투는 나긋나긋했고 웃음은 해맑았다.

이 프로를 기다리는 동안 그의 후배 최건우 코치가 기자에게 귀띔했다. 그는 이 프로를 ‘정 많은 코리안식 교습가’라고 불렀다. 스윙뿐 아니라 선수의 멘털까지 살피고 사적인 고민도 함께 나누는 멘토라고 했다.

가장 아끼는 제자를 묻자 이시우 프로가 망설임 없이 답하고 있다. 이우철 인턴기자

“수많은 제자 가운데 지금 가장 애착이 가는 선수는 누구예요?”

곤란한 질문이라 대답을 피할 줄 알았다. 그런데 웬걸, 망설임이 없었다.

“박현경 프로와 배소현 프로요.”

박현경은 마음이 가는 제자, 배소현은 친동생 같은 제자라고 했다. 두 선수를 아끼는 마음은 앞으로도 변함없을 거라고 했다. 스승의 편애치고는 참 솔직했다.

스승은 어떤 선수였을까. 이시우 프로는 스무 살에 프로가 됐지만 선수 시절 대부분을 2부 투어에서 보냈다. 1부 투어는 조건부 시드로 가끔 나가는 게 전부였다. “이쪽 길은 저랑 좀 아닌 것 같다”는 생각이 들었다고 했다.

서른에 클럽을 내려놓았다. 그땐 너무 이른가 싶었다. 하지만 지금은 생각이 다르다.

“돌이켜 보면 더 일찍 놓는 게 낫지 않았을까 싶어요.”

대회장에서 형들의 스윙을 봐주던 재미가 그를 호주 단기 유학으로, 코치의 길로 이끌었다.

이시우 프로가 제자 리디아 고(왼쪽 사진), 김주형(오른쪽 사진)과 함께 웃고 있다. 이시우 프로 제공

가르쳤다 하면 우승, 비결 물었더니

제자들이 거둔 1부 투어 우승만 73승이다. 제자가 우승할 때마다 사회관계망서비스(SNS)에 숫자를 하나씩 늘려 올린다고 했다.

비결을 묻자 첫마디가 “좋은 타이밍에 제가 숟가락을 살짝…”이었다.

다시 묻자 그제야 털어놨다.

“문제점은 누구나 알아요. 90타 치시는 분들도 투어 선수 공 치는 걸 보면 다 보이실 거예요.”

비법은 그다음, 문제를 어떻게 풀어 가느냐에 있다고 했다.

그래서 선수를 처음 만나면 스윙부터 보지 않는다. 먼저 묻는다. 뭐가 문제여서 왔느냐고. 선수 이야기를 다 듣고 나서야 미리 뽑아 둔 데이터를 꺼낸다.

티샷은 괜찮다고 우기던 선수도 바닥까지 내려간 순위표 앞에선 “이 정도인 줄 몰랐어요” 한다.

안 풀릴수록 다들 급해지는데 그는 “조금 돌아가자”고 한다.

선수가 고집을 부리면? “일단 그냥 치게 놔둬요.” 한 번 헤매고 돌아오면 그때는 듣는다고 했다.

2023년 가을에 만난 리디아 고는 페이드를 치는데도 왼쪽으로 감기는 공 때문에 어디를 보고 쳐야 할지 모를 만큼 헤맸다.

둘은 클럽 페이스와 스윙 궤도를 손봤다. 구질도 하나로 통일하기로 했다. 그 끝에 2024 파리 올림픽 금메달이 있었다. 이 프로의 기억으로는 나흘간 페어웨이를 놓친 게 한 번뿐이었다.

미국프로골프(PGA) 투어 간판스타 김주형은 새벽 2시에 스윙 영상을 보낸다. 피드백을 보내면 “형, 주무세요”가 돌아온다. 새벽 3시다.

김주형이 국내 투어에서 처음 우승했을 땐 “감사해요, 프로님” 한마디가 전부였다. 올해 제네시스 챔피언십 우승 땐 달랐다. 둘 다 눈시울을 붉혔다.

“프로님 아니었으면 진짜 여기까지 못 왔을 거예요.”

이 프로는 그 한마디에 울컥했다고 했다. 김주형이 한 살 한 살 나이를 먹으면서 표현도 늘었다며 흐뭇해했다.

최예림은 이시우 프로 팀에 들어온 지 3주 만에 우승했다. 준우승만 9번 하던 선수였다. 스윙은 이미 완성돼 있었다. 그가 본 건 마음이었다.

최예림은 최종라운드만 되면 조급해졌다. 그래서 마지막 날 아침 웜업을 봐주며 이렇게만 말했다.

“네가 우승할 거라고 아무도 생각 안 해. 다만 집에 갈 때 ‘이것만 할걸’ 하는 여운은 남기지 마라.”

세계 1위도 동네 골퍼도 ‘똑같아요’

이시우 프로의 레슨 영상 중 유튜브 조회수 53만회를 넘긴 게 있다. 고진영의 머리를 손으로 붙잡고 스윙을 시키는 장면이다.

세계 1위도 머리를 잡힌 채 연습하느냐는 댓글이 줄줄이 달렸다. 그의 답은 간단하다.

“세계 1등이나 500등이나 스윙 고치는 데는 다 똑같아요.”

이시우 프로가 중심축 잡는 법을 보여주고 있다. 클럽을 몸 한가운데 세워 축으로 삼고(왼쪽), 몸이 옆으로 밀리지 않게 제자리에서 회전한다(오른쪽). 이우철 인턴기자

그가 늘 강조하는 건 하나다. 축을 잘 잡고 잘 회전하라. 다만 ‘머리 고정’과는 다르다고 했다. 머리를 고정하려고 힘을 주면 오히려 백스윙이 안 올라간다.

주말 골퍼들에게 건넨 팁도 같은 이야기다. 체중 이동한다고 오른쪽, 왼쪽으로 뒤뚱거리지 말 것. 몸이 덜 움직일수록 클럽은 더 빨라진다.

“중심 잡고 회전에 집중해서 연습하시면 정말 멋있는 스윙 만들 수 있어요. 제가 장담해요.”

이쯤 되면 궁금하다. 일반인도 이 프로에게 배울 수 있을까?

가능하다. 그는 투어 프로 레슨을 마친 평일 저녁에 딱 세 타임을 비워 둔다. 프로 테스트 준비생부터 싱글을 꿈꾸는 주말 골퍼, 이제 막 똑딱이를 시작한 초보까지 찾아온다.

레슨비를 물었다. 그가 쑥스럽게 답했다.

“좀 비싸요.”

정확한 액수는 포털에 공개돼 있다며 웃어넘겼다.

빅피쉬골프아카데미에 걸린 제자들의 골프백(왼쪽)과 리디아 고가 남긴 사인. 김리원 기자

‘베스트 교습가’ 말고 ‘제자들의 우승’

베스트 교습가 1위 얘기를 꺼내자 손사래부터 쳤다.

“그것보다 저희 팀 선수 한 명이 우승하는 게 더 큰 의미예요.”

그러고는 올해 성적표를 내밀었다. 박현경, 김주형, 최예림의 3승. 평소 5~6승은 하는데 올해가 가장 적다고 했다. 누구 탓이냐고 슬쩍 찔렀더니 바로 자수했다.

“제가 노력을 좀 더….”

국내 최고 교습가라는 타이틀을 달았으니 대회장에서 커피 한 잔 들고 여유를 부릴 법도 한데, 실상은 다르다. 제자 한 명이라도 컷 탈락하면 다시 연습을 봐주는 게 그의 일이다.

“쉴 시간이 없어요. 하나라도 더 봐주려고 뛰어다녀야 해요.”

여자 제자들한테 하는 골프 밖 잔소리도 하나 있다. “말을 예쁘게 하는 남자를 만나라.” 1년 내내 뜻대로 안 되는 게 골프라 곁에는 다정한 사람이 있어야 한다고 했다.

제자들이 그 말을 잘 따르느냐고 물었다. “알고는 있죠.” 따르는지는 모르겠다고 했다.

이시우 프로가 이달 마라톤 대회를 완주한 뒤 메달을 들어 보이고 있다. 이시우 프로 제공

단거리 선수, 장거리 코치

투어 프로 레슨에 SBS골프 방송 출연, 유튜브 채널 ‘이시우의 골프생’까지. 하루가 온통 골프다. 골프 말고 다른 취미는 없느냐고 물었다. 잠깐 생각하더니 답했다.

“달리는 거 좋아해요.”

또 운동이다. 올해는 그 달리기마저 늦었다. 원래 시즌 초에 마라톤 대회에 나가는데, 이번엔 11월이 돼서야 출발선에 섰다. 마음의 여유가 없었다고 했다. 제자들의 우승 소식이 유독 뜸했던 해였다.

선수 이시우의 레이스는 짧았다. 서른에 클럽을 내려놓았다.

코치 이시우는 장거리를 뛴다. 배소현과는 8년을 함께 달린 끝에 첫 우승을 봤고, 박현경과는 7년째 같은 코스를 뛰고 있다. 페이스를 올리라고 다그치는 법도 없다.

“조금 돌아가자.”

오래 달려 본 사람만 할 수 있는 말이다.

이시우 프로 인터뷰 전체 영상은 세계일보 유튜브 <29면>에서 확인할 수 있다.

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