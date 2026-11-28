1970년대 후반 민주화 이후 스페인은 좌파 사회당과 우파 국민당이 번갈아 집권하며 양당제가 굳어졌다. 그런데 2013년 국민당에서 갈라져 나온 강경 우파 인사들이 신당 ‘복스’(Vox)를 만들며 스페인 정치 지형도가 복잡해졌다. 라틴어로 ‘목소리’를 뜻하는 복스는 독일의 ‘독일대안당’(AfD), 영국의 ‘영국개혁당’(Reform UK), 프랑스 ‘국민연합’(RN) 등과 더불어 유럽을 대표하는 극우 정당으로 불린다.

27일(현지시간) 스페인 극우 정당 ‘복스’ 산티아고 아바스칼 대표가 오는 29일 총선을 앞두고 열린 마지막 유세전에서 유권자들의 지지를 호소하는 연설을 하고 있다. 로이터연합

프란시스코 프랑코(1892∼1975) 장군의 군사 독재 정권을 겪은 스페인 국민 사이에 ‘극우’는 오랫동안 금기어나 다름없었다. 하지만 2000년대 들어 거세진 반(反)이민·반외국인 정서에 힘입어 복스는 스페인 정치에 영향을 끼칠 만한 제3의 세력으로 성장했다. 일각에선 복스가 국민당과 연립정부 구성에 성공하면 1975년 프랑코 사후 극우 인사가 스페인 정부에 참여하는 첫 사례가 될 것이란 분석을 내놓는다.

27일(현지시간) BBC 방송에 따르면 오는 29일로 예정된 스페인 하원 총선거를 앞두고 복스의 마지막 선거 유세전이 스페인 동부 발렌시아의 투우 경기장에서 열렸다. 스페인 국기와 복스의 상징인 녹색 깃발을 든 지지자 수천명이 경기장을 가득 채웠다.

2014년부터 복스를 이끄는 산티아고 아바스칼(50) 대표는 당의 핵심 공약인 반이민 정책을 강조해 대중의 호응을 이끌어냈다. “이민자 말고 스페인 시민의 복지를 정부 정책의 최우선 순위에 둬야 한다”고 주장하는 아바스칼의 대표적 구호는 다름아닌 ‘스페인을 다시 위대하게’이다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 슬로건인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)를 연상케 하는 표현이 아닐 수 없다.

당 사무총장을 맡고 있는 이그나시오 가리가(39) 카탈루냐 자치주 의회 의원이 부르카와 할랄을 조롱하는 연설을 했을 때 유세장 분위기는 최고조에 달했다. 부르카는 이슬람 여성의 의복이고 할랄은 이슬람 율법에 따라 무슬림에게 허용된 음식이다. 가리가는 ‘부르카와 할랄을 가급적 덜 보고 싶다’는 취지로 말했는데, 이민자들에 대한 반감을 표출한 셈이다.

스페인 총선을 이틀 알둔 27일(현지시간) 스페인 동부 발렌시아에서 극우 정당 ‘복스’의 마지막 유세전이 열려 지지자들이 스페인 국기와 복스의 상징인 녹색 깃발을 흔들고 있다. 로이터연합

이에 흥분한 지지자 일부는 “프랑코 만세”(Viva Franco)를 외쳤다. 30년 넘게 이어진 프랑코 독재 정권(1939∼1975)에 대한 향수를 거리낌 없이 드러낸 셈이다.

스페인은 지난 7월 자국 영토인 세우타에 이민자 약 7만명이 한꺼번에 진입하는 충격적인 사태를 경험했다. 세우타는 북아프리카에 있는 스페인 자치령으로 모로코와 무척 가깝다. 7만명 중 거의 대부분이 원래 출발지인 모로코 등으로 되돌아가긴 했으나 ‘이민자들이 스페인을 점령할지 모른다’는 공포가 사회 전반으로 퍼져 나갔다.

이는 복스에게 아주 유리하게 작용한 것이 분명하다. 현재 스페인 의회에 33석을 갖고 있는 복스는 이번 총선에서 그 두 배에 해당하는 60∼70석으로 의석수가 대폭 늘어날 전망이다.

각종 여론조사 결과를 보면 총선 결과 원내 1당은 국민당, 2당은 사회당에게 각각 돌아갈 가능성이 크다. 다만 둘 중 어느 당도 단독으로는 과반 의석을 차지하지 못할 것이 뻔하다. 이 경우 국민당과 복스가 연대한다면 국민당 알베르토 누녜스 페이호 대표의 새 총리 취임은 거의 확실하다. 정권 교체 위기에 직면한 산체스 총리와 좌파는 국민당을 겨냥해 “극우 세력과 손을 잡으려 한다”며 맹비난을 펼치고 나섰다.

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