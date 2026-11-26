나는 자전거 타는 법을 아버지한테 배웠다. 아버지한테 배운 게 또 하나 있는데 바로 아이스 스케이트였다. 겨울방학 때마다 아침을 먹은 뒤 스케이트를 신고 아버지 등에 업혀 바로 스케이트장으로 이동했고, 거기서 하루 종일 스케이트를 탔다. 아버지는 일을 하다가 가끔씩 스케이트장으로 와서 똑바로 혼자 서기까지 뒤에서 계속 잡아주었고, 찍기나 턴 같은 기본기도 알려주었다. 그러고 보니 눈썰매 타는 법도 아버지가 알려주었다. 겨울에 태어난 나는 추운 겨울이 되면 하루 종일 집 밖에서 아이스 스케이트를 타거나 눈썰매를 타고 놀았다.



2주 전 주말 갑자기 스케이트가 너무너무 타고 싶어져서 춘천의 빙상장으로 갔다. 두 다리 다 정맥류 수술을 한 적이 있어서 스케이트를 타는 것은 금지사항이었는데 이젠 뭐 괜찮을 거 같았다. 그러나 웬걸 마음만 그럴 뿐, 몸은 무겁고 전혀 속도가 나지 않았다. 게다가 삼십 분 정도가 지나고 나니 스케이트를 신고 서 있는 것도 힘들었다.



쉬는 시간이 되고 정빙기가 천천히 링크를 돌며 얼음판 위를 깨끗하게 만들었다. 논바닥이나 호수에 만들었던 옛날 스케이트장과 달리 최근 스케이트장은 빙질이 매끈해 사실 발목에 큰 힘을 주지 않아도 될 정도다. 그런 반면 넘어지기도 쉽다. 그날 정빙이 끝난 맨들한 얼음판 위에서 바로 대자로 넘어졌는데, 넘어진 순간 쿵 소리가 너무 커서 스스로도 좀 놀랐다. 링크 저쪽에서 어린 학생을 지도하던 선생님이 다가와 일으켜 주었는데, 헬멧을 잘 쓰고 있어서 다행이었지 하마터면 머리를 다칠 뻔했다.



어릴 때 즐겁게 했던 활동은 다시 하면 안 되는 것이었나. 왼쪽 다리 인대에 문제가 생겨 한의원과 정형외과를 번갈아 다니고 있다. 한의원 원장님도 스케이트를 타다 넘어졌다는 말을 하자 어릴 때 정말 많이 탔다며, 스케이트장에 가보고 싶다고 말한다.



다리에 냉찜질을 하며 책 한 권을 읽기 시작했다. 일본의 추리소설 작가인 기리노 나쓰오가 데뷔 30주년을 맞이해 출간한 소설 ‘진주와 다이아몬드’. 소설 초반부터 몰입력이 대단하다. 진주와 다이아몬드를 원했던 폭망한 두 여자의 투자 리포트다. ‘레버리지’의 시대, 빙상장의 얼음장보다 더 차가울 것 같은 이 소설을 다 읽고 나면 스케이트장에 갈 수 있으려나.



이번 겨울에 몇 번이 될지 알 수 없지만 경춘국도에 쌓인 흰 눈을 보며 스케이트를 타러 다닐 수 있는 여유가 있다면 좋겠다. 이제 정말 긴 겨울이 시작됐다는 기분이 든다.



강영숙 소설가

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