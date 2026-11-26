언론사 필기시험 결과를 기다리던 때였다. 2024년 12월3일 한밤중 비상계엄이 발표됐을 때, 부끄럽게도 가장 먼저 든 생각은 ‘면접이 취소되면 어떡하지’였다. 계엄이 선포됐는데 언론사에서 수습기자를 뽑는 게 가능할까. 그렇게 밤새 뜬눈으로 휴대전화 화면만 바라보고 있을 무렵 국회의원들이 속속 계엄 해제를 위해 국회로 도착하는 모습을 봤다.

당시 본회의에 참석한 의원 190명은 모두 비상계엄 해제 요구 결의안에 찬성표를 던졌다. 결국 계엄은 해제됐고, 그로부터 3일 뒤 합격 문자를 받았다. 그날 표결에 나선 의원들에게 지금도 각별한 고마움을 느낀다. 그리고 그 가운데에는 분명 ‘장동혁’이라는 이름도 있었다.

변세현 정치부 기자

12·3 비상계엄으로부터 2년이 지났다. 그사이 언론사에 입사해 국회, 그리고 국민의힘을 출입하고 있다. 비상계엄 2주기를 앞두고 국민의힘에선 ‘계엄 사과를 해야 하느냐’에 대해 의견이 갈린다. 반대 측은 계엄 사과가 되레 지지층 이탈과 당내 분란을 부를 수 있다고 우려한다.

1년여간 당을 가까이서 지켜본 기자로서 그 마음을 이해한다. 특히 5개월 전 지방선거에서 참패한 야당으로서는 최근 지지율 상승세가 고무적일 테다. 다만 지지율은 국민이 정치인의 판단을 평가하는 지표다. 정치인이 매번 그 수치에 판단을 맡긴다면, 정작 그 판단의 책임은 누가 지게 되는 걸까.

1970년 빌리 브란트 서독 총리는 폴란드 바르샤바 게토 봉기 희생자 추모비 앞에서 나치의 전쟁 범죄를 사죄하며 무릎을 꿇었다. 당시 서독 안에서도 그 행동에 대한 평가는 엇갈렸다. 그의 행보를 둘러싼 갈등은 1972년 총리 불신임 표결로 이어지기도 했다. 그러나 브란트는 자신이 옳다고 믿는 노선을 내세웠고, 그가 속한 사회민주당은 1972년 총선에서 제1당에 올랐다. 브란트의 사과가 없었다면 지금과 같은 독일의 모습은 없었을 것이다. 독일 대통령은 게토 봉기 80주년 기념식에도 현장을 찾아 용서를 구했다. 진정한 사과에는 정해진 기한도, 정해진 횟수도 없다.

국민의힘은 계엄에 대해 여러 차례 사과했다. 그럼에도 당 내부에서조차 “우리가 제대로 사과한 적이 있었나”라는 자조가 나온다. 반성 없는 사과는 의미가 없다. 그리고 가장 확실한 반성은, 같은 잘못을 반복하지 않으리라는 확신을 주는 것이다. 당시 원내대표였던 추경호 대구시장은 계엄 해제 표결 방해 혐의 1심에서 무죄를 받았지만, 그날 국민의힘 의원 108명 중 90명은 표결에 불참했다.

지금 국민의힘이 계엄 당일 밤으로 돌아간다면 전원 표결에 참석할까. 이에 대한 확답을 줄 수 있을 때야 비로소 “국민의힘은 사과했다”고 말할 자격이 있다.

2024년 12월6일 장동혁 의원은 “계엄이 아무 문제 없다고 생각하는 분도 없을 것”이라고 말했다. 그로부터 1년이 지난 2025년 12월3일 장 의원은 페이스북 첫 문장을 “비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”로 적었다. 2년 전 선택이 지금도 옳다고 믿는다면, 이제는 그 판단을 국민의힘 이름으로 듣고 싶다.

늦었지만 장 대표에게 감사인사를 전한다. 당신이 없었으면 기자가 될 수 없었을 테다. 그저 감사인사의 전달이 너무 늦지 않았길 바랄 뿐이다.

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