월트디즈니 컴퍼니의 상징적인 최고경영자(CEO)였던 밥 아이거(75)가 과거 사내 여직원과 부적절한 관계를 맺었다는 폭로가 나왔다.

26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)·헐리우드리포터 등은 디즈니를 취재해 온 로비 웨일런 월스트리트저널(WSJ) 기자가 아이거 전 CEO에 대한 비공식 전기 ‘하우스 오브 마우스’를 통해 이같이 주장했다고 보도했다.

월트디즈니 컴퍼니의 전 CEO 밥 아이거. AFP연합뉴스

다음 달 1일 출간될 528쪽 분량의 이 책에는 아이거 전 CEO가 1990년대 초 ABC 엔터테인먼트를 이끌던 시절 사내 마케터와 혼외관계를 맺었다는 내용이 담겼다.

아이거 전 CEO는 1977년부터 1994년까지 수전 아이거, 1995년부터 지금까지는 윌로우 베이와 혼인 관계를 유지하고 있다.

두 사람은 이 관계에 합의했다고 하지만, 아이거 전 CEO는 당시 여성보다 훨씬 높은 위치에 있는 상사였다는 점을 웨일런은 지적했다. 이 여성은 임신했으며, 중절수술을 받은 것으로 알려졌다.

아이거 전 CEO는 2010년대 ‘미투’ 운동을 공개적으로 지지해 온 인물이었다. 웨일런은 그의 대외적인 원칙과 사생활 사이의 괴리를 드러내려 이 일화를 공개하게 됐다고 밝혔다.

아이거 전 CEO는 2005∼2020년 디즈니를 이끌면서 마블과 픽사, 루카스필름 등을 차례로 인수하며 새로운 전성기를 주도한 경영인이다.

한편, 웨일런은 아이거 전 CEO의 후임자였으며, 회사 경영을 두고 대립각을 세웠던 밥 체이팩에 대해서도 비판적인 어조를 숨기지 않았다. 그는 체이팩이 2022년 마블 시사회에서 슈퍼히어로 복장을 한 팬들을 가리키며 “괴짜(Freaks)들을 봤느냐”고 언급했다며, 계산적이지만 상황 판단력이 부족한 리더로 묘사했다.

아이거 전 CEO 측은 NYT에 논평을 거부했다. 그는 변호사를 선임해 출판사에 서한을 보내 “허위적이고 명예훼손적인 내용이 포함될 수 있다는 우려를 제기했다고 신문은 전했다.

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