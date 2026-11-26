부산시교육청이 악의적인 아동학대 신고와 반복적인 민원 제기로 교원의 정당한 교육활동을 침해한 학부모를 교육감 명의로 고발하기로 했다. 교사단체는 이번 결정을 환영하며 악성 민원에 대한 무관용 원칙과 실질적인 교원 보호 대책을 촉구했다.

부산교육청은 부산 남구 A초등학교에서 담임교사의 생활지도와 학교폭력 사안 조사 과정 등을 문제 삼아 반복적으로 민원을 제기하고, 교사를 아동학대로 신고한 학부모를 고발하기로 했다고 26일 밝혔다.

부산교육청이 악의적인 아동학대 신고와 반복적인 민원 제기로 교원의 정당한 교육활동을 침해한 학부모를 교육감 명의로 고발하기로 하자, 교사단체가 교육청의 결정을 환영하며 악성 민원에 대한 무관용 원칙과 실질적인 교원 보호 대책을 촉구했다. 부산시교육청 제공

이번 사안은 해당 학부모의 자녀가 2024년 여러 학생에게 학교폭력을 가해 처분을 받은 뒤 불거졌다. 이 학부모는 이후 담임교사의 생활지도와 학교폭력 조사 과정에 이의를 제기하며 민원을 반복했고, 교사를 아동학대로 신고했다. 이로 인해 정상적인 수업과 생활지도에 지장이 발생했으며, 해당 교원은 장기간 심리적 고통을 겪은 것으로 전해졌다.

김석준 부산교육감은 “학부모의 정당한 의견 제시와 민원 제기는 존중돼야 하지만, 교원의 정당한 교육활동을 침해하는 행위에는 엄정하게 대응하겠다”며 “법적 대응과 피해 교원에 대한 심리적 지원을 강화하겠다”고 강조했다.

부산교사노조는 이날 입장문을 내고 교육청의 고발 결정을 적극 환영한다고 밝혔다. 노조는 해당 학부모가 언론 인터뷰에서 “선생을 조지고 싶다”고 발언한 사실을 거론하며 “교사를 괴롭히고 파멸시킬 목적으로 악성 민원과 아동학대 신고를 무기처럼 휘두르는 행태”라고 비판했다.

노조는 또 “이번 조치가 일회성 대응에 그쳐서는 안 된다”며 “악의적인 아동학대 신고와 보복성 민원에 대한 무관용 원칙을 적용해야 한다”고 촉구했다. 그러면서 학교 민원대응팀을 전면 재점검해 교사가 악성 민원인과 직접 대면하거나 홀로 소송을 감당하지 않도록 하고, 피해 교원에 대한 법률·심리 지원을 강화해야 한다고 주장했다.

김한나 부산교사노조 위원장은 “교육감 명의 고발이 이뤄진 것을 적극 환영한다”며 “악성 민원과 허위 아동학대 신고로 고통받는 교사들이 여전히 많은 만큼 교육청이 고발 조치 등을 통해 교육현장을 보호하겠다는 강력한 의지를 보여줘야 한다”고 말했다.

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