“나는 솔선하여 그런 일을 할 의사도 없었고 그럴 수 있는 권한도 가지고 있지 않았습니다. 나는 단지 하나의 톱니, 즉 소모품이었을 뿐이고 내 입장에 있었던 사람이라면 누구라도 그렇게 했을 것입니다.” 파시즘이나 독재 체제에 가담한 관료들은 대체로 이 같은 ‘톱니(바퀴) 이론’에 근거해 자신의 행위를 변명한다. 한나 아렌트는 1964년 짧은 글 ‘독재 체제에서의 개인적 책임’에서 관료들의 이런 변명은 법정에선 실체가 없다는 이유로 기각될 것이라고 했다. 왜냐하면 재판에서 다뤄지는 건 집단적인 죄나 시스템, 이념이 아닌 단독자인 사람이기 때문이다.



이 글을 썼던 당시 아렌트는 한 해 전 출간한 책 ‘예루살렘의 아이히만’으로 전범을 너무 평범한 관료로만 그린 것 아니냐는 비판을 받고 있었고, 사회 분위기도 ‘그런 환경에선 누구나 그랬을 것’이라는 면죄부 논리가 퍼지고 있었다. 아렌트는 이에 이 글을 통해 ‘속으로 어떻게 생각했는가’가 아닌 ‘무엇을 했는가’를 기준으로 관료의 판단과 책임을 물어야 한다고 강조했다. 만약 피고인이 자신은 톱니바퀴에 불과했다고 변명한다면, 법정은 그 ‘톱니바퀴’를 사람으로 되돌리는 질문을 던져야 한다고 했다. 그런데 당신은 왜 그때 톱니바퀴가 되었느냐, 고.

김용출 논설위원

아렌트의 이야기가 떠오른 건 12·3 내란 가담혐의로 기소된 한덕수 전 총리에 대한 조희대 대법원의 결정 때문이다. 조희대 대법원은 지난 19일 다수의견으로 한 전 총리에 대해 1심 23년에서 15년으로 줄어든 2심 형량마저 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. ‘그날 밤’ 비상계엄 선포 직후의 한 전 총리 행위에 대해선 내란 중요임무종사 혐의가 인정되지만, 선포 직전 국무회의 심의 외관형성 부분은 “국헌문란의 목적이 있었다고 단정하기 어렵다”며 무죄 취지로 판단한 것이다. 다수의견은 한 전 총리가 국무회의 심의를 건의한 것은 국헌문란 목적이 아닌 국헌에 따르게 할 목적에서 이뤄졌을 수도 있고, 실제 계엄 선포도 27분이나 늦춰진 효과도 있었으며, 국무회의가 형해화한 건 사태를 지배한 윤석열 전 대통령 탓이라고 봤다. 국무회의 건의를 유죄로 본다면 앞으로 총리가 건의 자체를 하지 않게 되지 않겠느냐는 행위규범까지 덧붙였다.



쉽게 동의하기 어렵거나 이해할 수 없는 부문도 들어온다. 다수의견은 한 전 총리가 그날 밤 21시10분부터 국무회의 정족수가 찬 22시16분까지 벌인 행위를 제대로 평가하지 않은 것으로 보였고, 그의 의사가 바뀐 계기나 정황을 제대로 제시하지 않은 채 목적을 계엄선포 전후로 끊어 판단한 것도 의아했다. 범의나 목적은 시간 분절이 아닌 범행 전후의 객관적 사정을 종합해 판단한다는 게 대법원의 확립된 판례 아니었나. 다수의견이 제시한 행위규범 역시 한쪽 효과만 과장한 반쪽짜리 판단처럼 보였다.



다만, 현행법 자체가 총리가 국무회의 심의를 건의할 권리만 규정하고 있을 뿐 ‘건의한 뒤에 무엇을 해야 하는가’를 따로 정해 놓고 있진 않다. 이 같은 입법 공백 때문에 같은 행위를 두고 어떤 판사는 헌정 수호로, 다른 판사들은 ‘국무회의 심의 외관 작출’로 읽는 것 아닌가. 이번 대법원 결정을 계기로 같은 논란과 혼란이 발생하지 않도록 차제에 ‘한덕수 방지법’ 입법이 필요해 보인다. 예를 들면, 형법 또는 ‘헌정질서 파괴범죄의 공소시효 등에 관한 특례법’ 등을 개정해 총리와 국무위원 등 헌정 위기에서 실효적 권한을 가진 고위직에 한정해 ‘헌정질서 파괴 저지의무 위반죄’를 신설할 필요가 있다. 아울러 계엄법을 개정하거나 ‘국무회의법’(가칭)을 제정해 국무회의 심의와 그 내용을 법률로 구체화하는 것도 고려할 수 있고, ‘국가공무원법’과 ‘군인의 지위 및 복무에 관한 기본법’을 개정해 ‘위헌명령 거부권’도 명문화해야 한다.



아렌트는 만약 피고인이 어떤 시스템이나 체제를 빙자해 변론하게 되면 그가 희생양으로 둔갑하게 될 것이라고 경고하고, 아이히만을 다룬 법정 질문을 소개한다. “그건 그렇고, 어째서 당신이 톱니가 되었고 그런 상황에서도 왜 계속 톱니로 있었는지 말해주겠습니까.” 조희대 대법원이 묻지 못한 질문을 역사가 대신 물을 순 없지 않는가. “그건 그렇고, 한 전 총리께선 왜 그날 밤 하필 그곳에서 국무회의 정족수를 세고 있었나요, 송미령 장관에겐 왜 전화해 참석을 재촉했습니까.”

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