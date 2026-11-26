사진=원현주 SNS

래퍼 양홍원이 모델 출신 원현주와 이혼 소식이 전해진 직후 SNS에 의미심장한 노래 가사를 올려 눈길을 끌었다.

26일 가요계에 따르면 양홍원은 지난 25일 자신의 인스타그램 스토리에 2024년 발표한 믹스테이프 ‘슬로모’(SLOWMO)의 첫 번째 트랙 ‘24YB (Intro)’ 재생 화면을 캡처해 게재했다.

별다른 설명은 덧붙이지 않았지만, 공개된 화면에는 “다시 버텨내고 가지겠어”라는 가사가 담겼다. 이어 자신을 둘러싼 시선과 비난을 언급하는 거친 표현도 포함됐다.

해당 곡은 양홍원이 2024년 발표한 작품으로, 어려운 상황에서도 다시 일어서겠다는 의지와 자신을 향한 비판에 굴하지 않겠다는 메시지를 담고 있다. 이혼 소식이 알려진 직후 게시물이 올라온 만큼 온라인에서는 현재 심경을 간접적으로 드러낸 것 아니냐는 해석도 나왔다. 다만 양홍원은 게시물의 의미에 대해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

앞서 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 양홍원과의 이혼 소식을 전했다. 그는 “현재 원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다”고 밝혔다.

두 사람은 오랜 교제 끝에 2023년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐으며, 이듬해 딸을 품에 안았다. 이후 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올리며 부부로서 새로운 출발을 알렸지만, 예식 직후 불거진 논란으로 결국 파경을 맞았다.

결혼식 닷새 만인 지난달 23일 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 주장이 제기되면서 논란이 시작됐다. 당시 양홍원의 소속사 측은 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 애정 행위는 없었다며 의혹을 부인했다.

이후 두 사람의 관계에 관심이 쏠린 가운데 원현주가 이혼 절차가 마무리 단계에 접어들었다고 직접 밝히면서 결별 사실이 공식화됐다.

오랜 연애와 출산, 뒤늦은 결혼식까지 거쳤던 두 사람이 결혼 한 달여 만에 각자의 길을 걷게 된 가운데, 양홍원이 SNS를 통해 어떤 행보를 이어갈지 관심이 모인다.

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