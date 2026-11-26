tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

그룹 플라이 투 더 스카이 환희와 브라이언이 오랜 시간 자신들을 따라다닌 불화설과 열애설에 직접 입을 열었다.

지난 25일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 데뷔 27주년을 맞은 플라이 투 더 스카이 환희와 브라이언이 출연했다.

이날 두 사람은 오랜 공백기 동안 끊임없이 제기됐던 불화설에 대해 해명했다. 1~2년씩 함께 활동하지 않는 시기가 생길 때마다 사이가 틀어진 것 아니냐는 추측이 나왔지만, 실제 이유는 따로 있었다.

브라이언은 “그동안 목 상태가 좋지 않았다”며 활동을 중단할 수밖에 없었던 이유를 밝혔다. 이어 “목이 안 좋아도 그냥 활동하자고 할 수도 있었는데 환희는 그런 게 전혀 없었다. 오히려 목이 안 좋으면 쉬어야 한다고 했다”며 환희에게 고마움을 전했다.

환희 역시 브라이언의 건강 상태를 걱정했던 당시를 떠올렸다. 그는 “조금 더 쉬게 해줬더라면 악화되지 않았을 텐데”라며 미안한 마음을 드러냈다. 환희의 진심을 처음 들은 브라이언은 결국 눈물을 보였고, 오랜 시간 함께해 온 두 사람의 관계가 뭉클함을 안겼다.

브라이언의 목 상태가 호전된 뒤에는 환희가 먼저 장문의 메시지를 보내 재결합을 제안한 것으로 알려졌다. 서로를 향한 배려와 기다림 끝에 7년 만에 다시 한 무대에 설 수 있게 된 것이다.

두 사람은 오랜 공백이 불화설로 이어졌던 상황에 대해서도 유쾌하게 반응했다.

유재석이 두 사람이 다시 뭉치면 화해한 것이냐는 반응이 나온다고 언급하자 환희는 “되게 모순적인 상황이다. 앨범을 내면 둘이 사귀는 거고, 1~2년 활동을 못 하면 또 싸웠나 보다 한다”고 말했다.

이어 “저희가 사귀지는 않았다”고 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다. 브라이언 역시 “절대 아니다. 숙소 생활을 할 때도 침대를 따로 썼다”고 거들며 오랜 시간 이어진 황당한 열애설을 재치 있게 해명했다.

두 사람의 첫인상도 공개됐다. 환희는 과거 SM엔터테인먼트 연습생 시절 브라이언을 처음 봤을 때를 떠올리며 “날라리야, 양아치야 싶었다. 당시 바지도 엄청 컸고 두건도 쓰고 있었다”고 회상했다.

반면 브라이언은 환희를 두고 “너무 촌스럽다고 생각했다”며 서로 달랐던 첫인상을 밝혀 웃음을 더했다.

한편 플라이 투 더 스카이는 1999년 데뷔해 ‘Day By Day’, ‘Missing You’, ‘Sea Of Love’, ‘가슴 아파도’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 데뷔 27주년을 맞은 두 사람은 지난 21일 새 싱글 ‘Solitude’를 발표하며 약 7년 만에 완전체로 돌아왔다.

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