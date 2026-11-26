한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 왕복 달리기 실기 모의 평가를 하고 있다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 제자리 멀리뛰기 실기 모의 평가를 하고 있다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 실기 모의 평가를 하고 있다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 실기 모의 평가를 하고 있다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 메디신 볼 던지기 실기 모의 평가를 하고 있다.

26일 서울 송파구 서울특별시교육청학생체육관에서 열린 2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당에서 송곡고등학교 학생들이 메디신 볼 던지기 실기 모의 평가를 하고 있다.

서울시교육청이 26일 서울 송파구 서울시교육청학생체육관에서 '2026학년도 하반기 서울 미래체육인재 한마당'을 열었다. 체육교육과정 특성화학교 소속 학생과 참가를 희망한 학생 등 체육계열 대학 진학을 준비하는 서울 지역 132개 고교 950여명이 참가했다.

행사는 오전 9시부터 오후 6시까지 진행됐다. 핵심 프로그램은 체육계열 대학 입학전형 실기고사 모의평가와 대학생 멘토링이다. 참가 학생들은 조를 나눠 두 프로그램을 번갈아 거치는 순환 방식으로 참여했다. 한 조가 준비운동 후 실기고사 모의평가를 치르는 동안 다른 조는 체육관 내 부스에서 진로체험활동을 하고, 일정 시간이 지나면 서로 자리를 바꾸는 방식이다.

멘토링에는 서울시립대·한양대·인하대·동국대·한국체대·성균관대·경희대·서울여대·순천향대 등 9개 대학 재학생이 참여했다. 이들은 실기고사 준비 방법과 대학 생활에 관한 학생들의 질문에 답했다.

이 행사는 체육교육과정 특성화학교 교사들이 시작한 모의 실기평가를 서울시교육청이 지원하면서 2012년부터 매년 열리고 있다. 2024년부터는 특성화고와 자율형 사립고를 포함한 서울 모든 고교 학생으로 참가 대상이 확대됐다.

교육청은 교사들이 해당 기록을 학생 진학지도에 활용할 수 있도록 하여 이번 프로그램을 통해 학생들이 공교육 안에서 대입 실기고사를 미리 경험하게 해 사교육비를 줄이는 효과를 기대하고 있다.

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