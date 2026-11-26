이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 26일 정부가 추진하는 첨단기술 육성 프로젝트인 ‘7대 시드(SEED) 프로젝트’와 관련해 “좀 더 속도를 내야 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 “국민의 일상에서 국정 성과를 구체화하는 것과 함께 대한민국의 지속 가능한 성장을 위한 씨앗도 꾸준히 뿌리고 가꿔야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “세계는 지금 미래 산업의 패권을 두고 치열한 기술 경쟁을 벌이고 있다. 경쟁 무대 또한 인공지능, 반도체 두 영역을 넘어서 재생 에너지, 핵융합, 양자 기술, 우주 환경, 첨단 바이오 등으로 빠르게 확대되고 있다”며 “국가의 미래를 좌우할 이 경쟁에서 오늘의 한 걸음 차이는 훗날 백 걸음, 천 걸음의 격차로 벌어질 수 있다”고 했다.

이어 “과거 신발과 의료 중심의 공업에서 중화학 공업으로, 또 다시 IT 중심의 첨단 산업으로 성장 엔진을 끊임없이 고도화했던 것처럼, 10년, 20년 후를 내다보는 전략적인 지혜가 필요한 때”라며 “이를 위한 양대 핵심 축이 바로 3대 메가 프로젝트와 7대 시드 프로젝트”라고 했다.

그러면서 “현재 메가 프로젝트는 각 지역에서 착공식이 진행되는 등 나름 체계적으로 추진되고 있는 것 같다. 그런데 7대 시드 프로젝트는 좀 더 속도를 내야 될 것 같다”고 했다.

이 대통령은 “사업별 맞춤형 추진 전략 수립, 기획과 투자, 연구 개발, 실증 등에 걸쳐서 민관 협력 체계를 강화하는 것, 또 대국민 홍보 소통에 만전을 기해야 되겠다”며 “이를 뒷받침할 규제 혁신과 금융·조세 지원, 핵심 인재 육성 역시 빈틈없이 추진해야 될 과제”라고 했다.

이 대통령은 “오늘 우리가 어떤 씨앗을 뿌리고, 또 어떻게 가꾸냐에 따라서 다음 세대가 마주할 미래는 완전히 달라질 것”이라며 “막중한 사명감을 가지고 대한민국의 새로운 성장 지도를 그리는 데 모두 힘을 모아 주시기 바란다”고 했다.

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