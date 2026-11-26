경남 지역 한 고등학교에서 남학생이 같은 반 여학생이 쓰는 텀블러에 소변을 눈 사건이 발생했다.

이 사실이 알려지면서 남학생은 ‘학급교체’ 처분을 받았고, 여학생은 자퇴했다.

경남 지역 한 고등학교에서 남학생이 같은 반 여학생이 쓰는 텀블러에 소변을 눈 사건이 발생했다. 사진은 경남도교육청 청사 전경

26일 경남도교육청에 따르면 지난 9월21일 도내 A고교에서 한 남학생이 같은 반 여학생 1명의 텀블러에 소변을 눴고, 이 사실을 몰랐던 여학생이 이를 마셨다. 여학생은 이상한 점을 느껴 학교에 알리고, 경찰에도 신고했다.

관할 교육지원청은 지난달 30일 학교폭력대책심의위원회(학폭위)를 열어 남학생에게 선도 조치 2호(접촉금지), 6호(출석정지 학교장 긴급조치 추인), 7호(학급교체) 처분을 의결했다.

여학생에게는 보호 조치 1호(심리 상담 및 조언), 2호(일시보호), 3호(치료 및 요양), 4호(학급교체) 조처했다고 설명했다.

교육지원청 소속 전담조사관이 여학생과 면담 과정에서 “이번 일을 기억해 뒀다가 나중에 활용하라”는 취지의 부적절한 발언을 한 것으로 알려지면서 논란도 일고 있다.

이 여학생은 지난 11일 자퇴했는데, 정상적인 학교생활이 어렵다고 판단해 이같이 결정한 것으로 알려졌다.

이에 대해 경남교육청은 “학교와 교육청이 피해 학생 보호를 위한 필요한 조치를 적극 마련하고 시행하려고 했으나 학생이 자퇴를 선택한 데에 대해 안타깝게 생각한다”고 밝혔다.

이어 “학교폭력 조치는 교육지원청에 독립적으로 설치‧운영되는 학폭위의 심위‧의결을 통해 결정되며, 교육청은 심의의 독립성과 공정성을 존중한다”면서 “7호 조치는 경미한 조치가 아니며, 졸업 후 최대 4년간 기록이 유지되는 등 대학 진학 및 취업 등에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조치”라고 설명했다.

그러면서 “심의 결과에 이견이 있는 경우 관련 법령에 따라 행정심판 등 불복 절차를 통해 추가 판단을 구할 수 있다”고 덧붙였다.

전담조사관의 부적절한 발언에 대해 “전담조사관의 발언으로 학생에게 의도하지 않은 심리적 불편감이 발생한 점을 유의해 전담조사관의 전문성과 인권 감수성 향상에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

남학생은 경찰 조사에서 이 같은 사실을 시인한 것으로 알려졌다.

경찰은 재물손괴 혐의로 남학생을 입건해 조사 중이며, 국립과학수사연구원에 텀블러 내용물에 대한 성분 감정을 의뢰했다.

경찰 관계자는 “감정 결과가 나오는 대로 강제추행치상 혐의 적용을 검토할 예정”이라고 말했다.

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