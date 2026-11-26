한국은행이 내년 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향 조정했다. 올해 경제성장률 전망치는 기존 3.3%에서 3.9%로 높였다.



한은은 26일 발표한 수정 경제전망에서 내년 성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 1.2%p 상향 조정했다.

26일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

전망대로 된다면 2021년(4.7%) 이후 처음으로 4%대 성장하는 것이다.



한은은 내년 성장률 전망치를 작년 11월 1.9%로 처음 제시한 뒤 지난 2월 1.8%로 낮췄다가 5월 2.1%, 8월 2.9%로 상향 조정한 데 이어 이번에는 3%대를 건너뛰고 4%대로 올렸다.



내년 성장률 전망치 상향 조정 폭은 한은이 이듬해 경제성장률 전망을 시작한 2008년 12월 이후 최대치다.



직전 최대치는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 12월로, 당시 한은은 이듬해 성장률 전망치를 3.6%에서 4.6%로 1.0%p 높였다.



코로나19 사태 이후 경기 회복이 본격화하던 2021년 5월에는 당해 연도 성장률 전망치를 3.0%에서 4.0%로 1.0%p 올린 바 있다.



한은 조사국은 보고서에서 "내년에도 견조한 AI 투자 수요를 기반으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고, 소비도 소득 여건 개선, 재정지출 확대 등으로 회복세가 점차 강화될 전망"이라고 밝혔다.



이어 "IT부문의 경제 내 비중 확대에 따른 성장 제고 효과도 더해지면서 연간 4.1%의 높은 성장세를 이어갈 것"이라고 예상했다.



요인별로는 지정학적 불확실성 지속(-0.1%p)이 하방요인으로 꼽혔으나, 반도체 경기 호황과 파급 확산(+1.2%p), 예산안 규모 확대(+0.05%p), 반도체 관세부과 시점 이연(+0.05%p) 등이 전망치 상향 조정에 기여했다.



한은은 글로벌 AI 투자가 기본 전망보다 견조하게 지속되면서 국내 업체의 생산능력 확충도 빠르게 진행되는 '낙관 시나리오'에서는 성장률이 기본 전망보다 내년 0.5%p, 내후년 0.6%p 더 높아질 것으로 추정했다.



반면 AI 서비스 수익화가 지연되고 미국 데이터센터 건설 제약 등으로 AI 투자 속도가 늦춰지는 가운데 메모리 가격이 하락하는 '비관 시나리오'에서는 성장률이 기본 전망 대비 내년 0.7%p, 2028년 0.9%p 각각 하락할 것으로 추정했다.



한은의 내년 성장률 전망치는 이달 들어 전망치를 크게 높인 국내외 주요기관과 비교해서도 가장 높은 수준이다.



이달 국제통화기금(IMF)은 내년 한국 경제성장률 전망치를 2.8%에서 3.3%로 올렸고, 한국개발연구원(KDI)은 '2026년 하반기 경제전망'에서 내년 성장률 전망치를 2.2%에서 3.9%로 높였다.



한은은 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 3.9%로 지난 8월 전망치보다 0.6%포인트(p) 올렸다.



요인별로는 중동긴장 재고조(-0.05%p)와 증시 조정(-0.1%p)이 하방으로 작용했지만, 예상을 크게 상회하는 반도체 경기 호조(+0.75%p) 등이 상방 요인으로 작용했다.



4분기에는 증시 조정으로 인해 소비가 더디게 회복되고 있지만, IT 중심의 수출·투자 호조세가 지속됨에 따라 전 분기 대비 성장률이 1.2%가 될 것으로 전망됐다.



올해 3분기 GDP 성장률은 1.0%(전 분기 대비)였다.



한은은 올해 연간 성장률 전망치를 1.8%(2024년 11월)로 처음 제시한 뒤 지난해 5월 1.6%로 낮췄다가 지난해 11월 1.8%, 올해 2월 2.0%, 5월 2.6%, 8월 3.3%로 연속해서 올려왔다.



이번 한은 전망치는 한국개발연구원(KDI·3.8%), 경제협력개발기구(OECD·3.7%) 등 국내외 기관 전망치보다 높고, 국제통화기금(IMF·3.9%)과 같은 수준이다. 주요 투자은행(IB) 8곳의 지난달 말 평균 전망치인 3.7%보다도 높다.



한은 2028년에는 반도체 수출 증가세가 점차 둔화하면서 3.0% 성장할 것으로 내다봤다.



한은은 이날 경상수지 흑자규모도 전망치도 기존 4천500억달러에서 5천억달러로 높여 잡았다. 내년에는 5천400억달러로 전망됐다.



한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치는 기존 2.7%로 유지하고, 내년 전망치는 2.3%에서 2.4%로 0.1%p 높였다. 2028년 전망치는 2.1%로 제시했다.



한은은 "누적된 비용충격의 전이가 지속되고 수요압력도 점차 확대됨에 따라 올해 2.7%, 내년 2.4% 상승할 전망"이라며 "내년은 유가 흐름에 영향받아 올해보다 오름세가 다소 낮아질 것"이라고 전망했다.

<연합>

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