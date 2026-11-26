할리우드 유명 배우들의 연기 스승으로 알려진 미국 연기 코치 이바나 처벅(Ivana Chubbuck)이 약 1년 만에 다시 한국을 찾아 국내 배우들과 만난다.

26일 국내 유일의 로스앤젤레스(LA) 이바나 처벅 스튜디오 공식 인증 스튜디오인 처벅코리아에 따르면, 처벅은 오는 28~29일 서울 용산구 이태원로 스파찌오 루체에서 '2026 이바나 처벅 마스터클래스 인 서울(2026 IVANA CHUBBUCK MASTERCLASS IN SEOUL)'을 연다.

이번 워크숍은 처벅이 올해 영국, 독일, 이탈리아, 프랑스, 일본, 호주, 브라질 등 세계 각국을 순회하며 직접 주관·진행하는 공식 '처벅테크닉(Chubbuck Technique)' 프로그램의 하나다. 지난해 10월 서울 중구 명보아트홀에서 워크숍을 진행한 데 이어 1년여 만에 다시 마련된 자리다.

'다시, 더 가까이'를 부제로 열리는 이번 마스터클래스는 이틀간 오전 9시부터 오후 6시까지 이어진다. 첫날인 28일에는 처벅테크닉을 바탕으로 사전에 전달된 8개 장면의 대본을 분석하고 실제 연기에 적용하는 과정을 다룬다. 둘째 날인 29일에는 8개 장면에 대한 재작업(RE-WORK)과 질의응답(Q&A) 등이 진행된다.

LA 이바나 처벅 스튜디오 디렉터인 처벅은 45년간 할리우드에서 액팅 코치 겸 배우, 캐스팅 디렉터, 프로듀서로 활약해 왔다. 브래드 피트, 할리 베리, 비욘세, 짐 캐리, 제이크 질렌할, 샤를리즈 테론을 비롯해 영화 '프로젝트 헤일메리'의 라이언 고슬링, 드라마 '화이트 로투스'의 오브리 플라자, '스파이더맨'의 제임스 프랭코 등 다수의 배우와 작업했다.

특히 처벅이 집필한 연기 이론서 '배우의 힘(The Power of the Actor)'은 전 세계 20개 언어로 번역됐으며, 국내 배우들 사이에서도 필독서로 꼽힌다.

처벅의 연기론은 콘스탄틴 스타니슬랍스키나 리 스트라스버그로 대표되는 기존 '메소드 연기'와 결을 달리한다. 연기에 심리학을 접목해 단순한 '감정'이 아닌 '목적'이 이끄는 테크닉을 구축했다. 배우 개인이 지닌 트라우마나 내면의 아픔, 강박관념 등을 캐릭터가 처한 장애물을 극복하고 목표를 달성하는 동력으로 활용하는 것이 핵심이다.

지난 23일 입국한 처벅은 27일 마스터클래스 리허설 등을 소화한 뒤 워크숍을 마치고 오는 30일 출국한다.

<뉴시스>

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