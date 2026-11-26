올해 3분기(7∼9월) 가구의 실질소득이 작년 같은 기간보다 2.1% 줄어 10분기 만에 감소세로 돌아섰다.



고금리·고물가에 따른 사업비용 증가 등으로 사업소득이 12분기 만에 감소했고, 이자·배당 등 재산소득도 두 자릿수 감소율을 기록했다.

고금리에 고물가·고환율이 겹친 이른바 '3고(高)'가 이어지면서 자영업자들이 제때 갚지 못한 연체 빚이 12% 넘게 불어났다. 사진은 서울시내 식당가. 연합뉴스

1분위(소득 하위 20%) 가구는 전체 소득분위 가운데 유일하게 명목소득이 줄었으며, 소득분배 지표도 악화했다.



국가데이터처가 26일 발표한 '가계동향 조사 결과'에 따르면 올해 3분기 실질소득(물가 변동 영향 제거)은 작년 같은 분기보다 2.1% 줄었다.



실질소득은 올해 1분기 0.4% 증가하고, 2분기 1.5%로 증가율이 높아졌다가 3분기에 감소 전환했다.



실질소득이 '마이너스'를 나타낸 건 2024년 1분기(-1.6%) 이후 처음이며, 감소 폭은 2023년 2분기(-3.9%) 이후 13분기 만에 가장 컸다.



명목소득으로 살펴봐도 올해 3분기 0.8% 증가하는 데 그쳤다.



지난 2분기(4.5%)보다 증가율이 크게 낮아지며 2023년 2분기(-0.8%) 이후 가장 낮은 수준이었다.



경상소득 가운데 근로소득을 제외한 나머지 항목이 모두 감소했다.



근로소득은 임금근로자 증가와 명절 상여금 등에 따른 임금 상승 영향으로 3.6% 늘었다.



사업소득은 1.4% 줄어 2023년 3분기(-0.8%) 이후 12분기 만에 '마이너스'로 돌아섰다. 감소 폭은 2023년 1분기(-6.8%) 이후 가장 컸다.



박순옥 데이터처 가계수지동향과장은 "자영업자 증가 폭이 둔화하고, 물가와 금리 변동에 따른 사업비용이 늘면서 사업소득이 줄었다"고 설명했다.



이전소득은 8.5% 감소했다.



공적 이전소득이 작년 3분기 민생회복소비쿠폰 지급 기저효과로 15.4% 감소했고, 사적 이전소득은 3분기에 포함된 추석 명절에 따라 가족 간 용돈 등 영향으로 20.4% 증가했다.



이자와 배당금이 포함되는 재산소득은 11.1% 줄었다. 다만 가계동향 조사에서 주가지수에 따른 자산 증감은 파악되지 않는다.



박 과장은 "이번에 이자소득, 배당소득이 다 감소했다"며 "다만 재산소득은 규모가 작고 응답 빈도도 낮은 까닭에 상대 표준오차가 높아서 이용에 유의는 필요하다"고 설명했다.



삼성전자[005930] 가전제품 행사로 지급된 온누리상품권이 반영되며 비경상소득은 17.4% 늘었다.



저소득층에서 특히 소득이 줄어들며 분배지표도 나빠졌다.



명목소득을 분위별로 살펴보면 1분위(소득 하위 20%) 가구의 월평균 소득은 127만7천원으로 작년 동기 대비 2.7% 감소했다.



근로소득이 9.2% 줄었다. 근로자 가구 비중이 감소하고 무직 가구가 늘면서 근로소득이 줄었다고 데이터처는 설명했다.



전체 분위 가운데 1분위 소득만 유일하게 감소했다.



5분위(소득 상위 20%) 가구의 월평균 소득은 1천174만6천원으로 1.4% 증가했다.



2분위는 1.7% 증가했고, 3분위는 0.5%, 4분위는 0.3% 각각 늘었다.



균등화 처분가능소득 5분위 배율은 5.39배로 나타났다.



작년 같은 분기보다 0.32배포인트(p) 높아졌다.



3분기 기준으로 2024년 5.69배에서 지난해 5.07배로 낮아졌다가 올해 다시 상승했다.



이 수치는 가구 처분가능소득을 가구원 수의 제곱근으로 나눠, 상위 20%의 소득이 하위 20%의 몇 배인지를 보는 지표다. 통상적으로 배율이 낮아지면 분배가 개선되고, 높아지면 분배가 나빠졌다는 의미다.



다만 분기별 가구소득은 계절성, 변동성 등의 영향을 받기 때문에 공식적인 소득분배 개선 여부는 가계금융복지조사(연간지표)를 통해 판단할 수 있다.



가구 처분가능소득보다 소비지출이 많은 가구인 '적자 가구' 비율은 24.0%로 집계됐다. 작년 3분기(21.9%)보다 높아지며 3분기 기준으로 3년 만에 가장 높은 수준을 기록했다.



특히 1분위의 적자 가구 비율이 56.6%로 작년(52.6%)보다 4.0%p 커졌다.



일반적으로 소득분위가 낮을수록 적자 가구 비율이 높다. 가구의 처분가능소득에 비해 소비지출이 많이 나타나기 때문이다.

<연합>

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