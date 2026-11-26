프로야구 롯데가 3년 연속 전 경기에 출장하고 올해 한 시즌 최다 안타 신기록까지 작성한 외야수 빅터 레이예스와 총액 180만 달러에 재계약했다.

지난 2024시즌 처음 롯데자이언츠 유니폼을 입은 레이예스 선수는 첫해부터 뛰어난 컨택 능력과 성실한 태도로 팀 타선을 이끌었다. 아울러 3년동안 타율 0.347, 46홈런, 600안타를 기록했으며, 득점권 타율 0.399라는 압도적인 성적으로 타선의 핵심 축 역할을 했다. 특히 2026시즌에는 타율 0.363, 18홈런, 211안타를 기록하며, KBO리그 단일 시즌 최다 안타 기록을 다시 경신하는 등 리그 최정상급 타자로 활약했다.

구단은 레이예스가 지난 3년간 보여준 타격 생산성과 철저한 자기관리, 팀 융화력을 높이 평가해 4년 연속 동행을 결정했다. 레이예스가 일본 등으로 시선을 돌리고 있는 것 아니냐는 우려가 있었지만 결국 롯데가 붙잡는데 성공했다.

네 시즌째 롯데자이언츠와 동행하게 된 레이예스는 “팀의 우승에 힘을 보태기 위해 롯데자이언츠와 함께 하기로 결정했다“며 “우승이라는 꿈을 현실로 만들기 위해 싸울 준비가 되어있다.”고 말했다.

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