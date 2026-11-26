더불어민주당 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 징계 심의가 26일 하루 앞으로 다가오면서 당내 긴장감이 최고조로 치닫고 있다.



신천지 문제와 노선 대립 등으로 당내 갈등이 계속된 상황에서 친청계 핵심인 최 최고위원에 대한 징계 문제가 친명(친이재명)계 당권파와 친청계간 갈등이 대폭발하는 기폭제가 될 수 있다는 전망에서다.

최고위 입장하는 김민석 대표(오른쪽)와 최민희 최고위원(왼쪽). 연합뉴

민주당 윤리심판원은 27일 최 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 심의한다.



최 최고위원은 국회 취재 사진·영상 기자들을 '하이에나 떼'라고 표현한 데 이어 "이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다"는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 윤리감찰 대상이 됐다.



당규상 징계는 경고, 당직자격 정지, 당원자격 정지, 제명 등 4가지로 나뉜다.



최 최고위원의 경우 지난해 국정감사 기간에 벌어진 딸 결혼식 축의금 논란으로 지난 2월 경고 처분을 받은 바 있다. 이 때문에 이번에는 최소 당원자격 정지의 징계가 이뤄질 것이란 예상이 많다.



'추가 징계사유가 발생한 경우 특별한 사정이 없는 한 이전 징계보다 중한 징계를 한다'고 규정하고 있어서다.



나아가 친명계에서는 최 최고위원의 발언이 이재명 정부 출범의 정통성을 훼손하는 행위라는 점에서 당원자격 정지 이상의 중징계가 불가피하다는 의견이 많이 나온다. 애초 친명계에서는 공개적으로 제명 요구까지 나왔다.



한 친명계 초선 의원은 연합뉴스와 통화에서 "대통령을 공격한 것이라 의원들은 임계점을 넘었다고 생각한다"며 "과거사를 비춰봤을 때도 이 정도면 중징계"라고 말했다.



당직 자격 정지와 당원자격 정지의 차이는 최고위원직 유지 및 총선 공천에서의 불이익 여부다.



당직 자격이 정지될 경우 최고위원직은 원칙적으로는 유지되면서 직무수행만 정지되며 공천 경선에서의 감점 대상도 아니다. 반면 당원자격 정지 처분이 내려질 경우 최고위원직이 박탈되며 공천 경선 때 페널티도 받는다.



이 때문에 징계 수위가 1차적으로 계파 갈등의 폭발력을 가늠할 변수가 될 것으로 보인다.



나아가 윤리심판원이 같은 날 논의하는 김 대표의 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원 심사 결과도 계파 갈등의 변수가 될 전망이다. 정청래 전 대표는 김 대표가 전당대회 국면에서 제기한 '반명(반이재명)·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹과 관련, 연일 "모든 해당 행위에 공정한 잣대가 필요하다"며 압박하고 있다.

최고위 불참하고 소통관 기자회견 갖는 친청계 최고위원들. 연합뉴스

반대로 최 최고위원에 대한 징계가 예상보다 낮은 수위에 그칠 경우 친명계 내부에서 불만이 분출할 것으로 전망된다.



또 최 최고위원이 윤리심판원 결정에 불복해 재심을 청구할 경우 징계를 둘러싼 공방이 장기화할 가능성도 있다.



이에 당내에서는 윤리심판원의 판단과 별개로 계파 갈등을 수습하기 위한 지도부 차원의 정치적 해법이 필요하다는 목소리가 나온다.



친명계 중진인 정성호 의원은 이날 CBS 라디오에서 "최고위원 중 한 사람을 징계하는 문제이기 때문에 그 문제와 관련해 최고위가 일정한 입장을 갖는 게 필요하다"며 지도부가 당내 통합을 위해 정무적 판단을 해야 한다고 강조했다.



한 초선 의원은 "윤리심판원 심의 결과를 계기로 상황이 정리됐으면 좋겠다고 생각하지만 당 분란이 더 커질 수도 있다"며 "김 대표가 정 전 대표나 그를 따르는 최고위원들과 화해를 시도하는 등 상황 관리에 더 적극적으로 임해야 한다"고 말했다.

<연합>

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