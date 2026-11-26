한준호 행정안전부 장관 후보자는 26일 중대범죄수사청(중수청) 등 수사기관 관리·감독의 중립성 우려에 대해 “국민 눈높이에 맞추겠다”고 밝혔다.

한 후보자는 이날 서울 종로구에 마련된 사무실로 첫 출근하면서 취재진과 만나 “이재명정부의 기본적 방침과 국정과제 안에도 이미 수사의 독립을 명확히 해놨다”며 이같이 말했다.

한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 서울 종로구 광화문플래티넘 빌딩에 마련된 후보자 사무실에 처음 출근해 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴시스

그는 “권력을 어떻게 사용하느냐에 따라 12·3 비상계엄도 벌어지지 않았느냐”며 “무도한 권력에서 탄생한 정부이기 때문에 국민 눈높이에 맞는 실용주의를 실현하기 위한 방향으로 가겠다”고 강조했다.

친명(친이재명)계 핵심 인사인 한 후보자가 중수청에 대한 지휘·감독권을 행사하는 과정에서 수사의 독립성과 정치적 중립성이 훼손될 수 있다는 일각의 우려에 반박한 것이다. 중수청법 6조는 행안부 장관이 구체적 사건에 대해 중수청장만을 지휘·감독하도록 규정하고 있다.

중수청의 수사인력 확보 문제에 대해선 “관련된 부분을 보고받고, 대책도 보고 받고 있다”며 인사청문회에서 자세히 말씀드리겠다”고 했다. 국회 행정안전위원회의 내년도 예산안 검토보고서에 따르면 지난달 16일 기준 중수청 재직 인원은 1901명으로 정원 2874명보다 973명 부족한 상태다. 특히 일선 수사부서에서 과장·팀장 역할을 맡는 4∼5급 수사관의 충원율은 30% 안팎에 그쳤다.

국회에서 주로 토교통위원회와 과학기술정보방송통신위원회에서 활동해 온 한 후보자는 지방 행정과 재난 안전 분야의 경험이 부족하다는 지적도 받고 있다. 이에 대해 그는 언론계에 몸담았을 당시 2006년 인도네시아 지진과 2008년 중국 쓰촨 대지진 등 재난 현장을 취재한 경험을 언급하며 “지난 7년간 국회에서 일하면서 했던 의정 활동이나 당 활동도 대부분 재난 안전과 관련된 활동”이라고 말했다. 이어 “한 지역을 맡는 국회의원의 활동과 행안부 업무가 크게 다르지 않다”고 덧붙였다.

한 후보자는 장관 후보자로 지명된 소감에 대해선 “지역구에 이태원 참사로 아들을 잃은 분과 이야기를 나눴는데 대한민국 사회에서 그런 참사가 벌어지지 않게 최선을 다하겠다”며 “안전 역할에선 갓난아이 돌보는 심정으로 매일 깨어있는 모습으로 노력하겠다”고 말했다.

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