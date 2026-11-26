외항선에 공급해야 할 면세 선박 연료유를 빼돌려 시중에 불법 유통한 일당 100명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 약 5년간 720여 차례에 걸쳐 474억원 상당의 해상유 5080만ℓ를 불법 거래하고, 56억원 상당의 세금을 포탈한 것으로 드러났다.

부산경찰청 광역범죄수사대는 장물 취득 및 석유사업법 위반 등 혐의로 50대 무자료 해상유 유통업자 A씨와 석유판매업체 대표 B씨를 구속하고, 무자료 해상유 전문 유통업자 및 도·소매 판매업자 등 98명을 불구속 했다고 26일 밝혔다.

벙커링 선박에서 빼돌린 해상류를 다른 선박에 옮겨싣고 있다. 부산경찰청 제공

경찰에 따르면 이들은 2021년 6월부터 올해 5월까지 부산항 제5부두 등지에서 외항선에 공급할 해상유를 빼돌려 불법 유통한 혐의를 받는다.

범행은 선박 연료유 급유업체(벙커링 업체)가 외항선에 공급할 면세유 일부를 빼돌리면 이른바 ‘뒷물 업자’로 불리는 전문 유통업자가 이를 현금으로 사들여 석유판매업자에게 되파는 방식으로 이뤄졌다. 이 과정에서 해상유 공급확인서 등 필수 서류를 위조해 정상적인 유통 경로를 거친 것처럼 꾸몄고, 대형 여객·화물 선사 등 소비업체에 시중 가격보다 저렴하게 판매했다.

이들이 불법 유통한 해상유는 모두 면세유로, 거래 과정에서 부가가치세 등 56억원 상당의 세금을 포탈한 것으로 조사됐다.

경찰이 무자료 해상류를 압수하고 있다.

경찰이 선박 유류탱크에서 발견한 무자료 해상유.

경찰은 선박 동선 추적 애플리케이션(앱) ‘FIND SHIP’을 활용해 범행 선박의 이동 경로를 추적하고, 10여일에 걸친 심야잠복을 통해 급유업체와 전문 유통업자의 불법 거래 현장을 포착했다. 이어 한국석유관리원과 합동으로 해상유 공급업체와 관련 선박 등 50여곳을 압수수색해 위조 서류 1000여점을 확보했다.

또 불법 유통에 사용된 해상유 104만4325ℓ(시가 12억5000만원 상당)를 압수하고, 범죄수익 13억7000만원에 대한 기소 전 몰수·추징 보전 결정을 받아 재산을 동결했다.

경찰이 공급된 해상류로 선체 하강 확인 및 채증하고 있다.

경찰은 불법 거래와 조세 포탈에 관여한 20개 업체를 국세청과 한국석유관리원에 통보해 추가 세무조사와 행정처분이 이뤄지도록 했다. 또 관세청과 해양수산청, 부산항만공사 등 관계기관에 선박 연료유의 반출·공급량 관리와 불법 보관 여부에 대한 감독 강화를 요청했다.

경찰 관계자는 “무자료 해상유는 품질과 성분이 확인되지 않아 선박 안전사고와 해양오염으로 이어질 우려가 있다”며 “주요 항만을 중심으로 관계기관과 협력해 해상유 불법 유통에 대한 단속을 강화하겠다”고 말했다.

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