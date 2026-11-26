한국은행 금융통화위원회가 26일 올해 마지막 통화정책방향 회의에서 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했다. 반도체 경기 호조와 높은 물가 오름세에 금융 안정 측면의 리스크도 지속되자 통화긴축 기조를 이어갔다.

26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의. 한국은행 제공

한은 금통위는 이날 통화정책방향 의결문에서 “국내 경제는 성장세가 한층 강화된 가운데 물가상승률이 상당 기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고 금융안정 측면의 리스크도 지속되고 있는 만큼 기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 이날 인상 결정에는 금융통화위원 5명이 찬성했고 황건일·이수형 의원은 3.00% 동결이라는 소수의견을 냈다.

금통위는 올해 7·8월 연속으로 금리를 인상한 후 10월 회의에서 금리 인상의 파급 효과를 점검하기 위해 동결을 택했으나 11월 다시 이상 스텝을 밟았다. 이번 결정으로 미국(연 3.75~4.00%)과의 금리 격차는 상단 기준 0.75%포인트로 좁혀졌다.

최근 증시 급락으로 경제 심리가 위축됐지만 한은은 높은 경제 성장세와 물가 오름세가 지속되자 긴축의 고삐를 조였다. 금통위는 “앞으로도 국내경제는 반도체 경기 호조의 영향으로 수출과 투자의 높은 증가세가 지속되고 소득 여건 개선, 재정지출 확대 등으로 소비 회복세도 점차 확대될 것으로 보인다”고 밝혔다.

이에 따라 올해 성장률 전망치를 지난 8월(3.3%)보다 0.6%포인트 상향한 3.9%로 올렸다. 내년 성장률은 8월 전망(2.9%)보다 1.2%포인트 올려 4.1%에 이를 것으로 내다봤다.

26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의. 한국은행 제공

물가 역시 상당 기간 목표 수준(2%)를 상회할 것으로 점쳤다. 소비자물가 상승률은 8월 3.1%에서 9월 2.9%, 10월 2.8% 등으로 고공행진하고 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률은 8월 전망과 같은 2.7%로, 내년에는 8월 전망치(2.3%)를 상회하는 2.4%로 예상했다. 근원물가 상승률은 올해와 내년 모두 지난 전망치(2.5%)를 상회하는 2.6%를 나타낼 것으로 봤다.

한은은 “향후 통화정책은 물가·경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 추가 인상의 시기 등을 결정해 나갈 것”이라며 내년 추가 인상을 시사했다.

이날 공개된 점도표는 8월보다 금리 전망 분포가 0.25%포인트 가량 위로 옮겨졌다. 점도표는 금통위원이 각자 6개월 후 금리 전망을 3개의 점으로 표시한다. 이달에는 3.75%에 7개, 3.50%에 8개, 3.25%에 6개가 찍혀 상당수 금통위원이 내년에 한두차례 기준금리 인상을 예상하고 있음을 보여줬다. 8월 점도표에서는 3.50%에 6개, 3.25%에 10개, 3.00%에 5개의 점이 찍혔다.

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