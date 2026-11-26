무소속 한동훈 의원에 대한 이른바 ‘조작 징계’ 의혹을 둘러싼 국민의힘 내부 갈등이 26일 최고위원회의에서 공개적으로 분출됐다. 김민수 최고위원이 한 의원의 징계가 조작됐다면 국회의원직을 걸라고 압박하자 친한(친한동훈)계 우재준 최고위원은 장동혁 대표의 사적 징계 의혹을 제기하며 공개 사과를 요구했다. 당권파 최고위원들이 잇따라 반박하면서 회의장에서는 설전이 벌어졌고, 비공개회의에서도 장 대표가 우 최고위원에게 탈당과 창당을 거론하는 등 당내 갈등이 수습되기는커녕 확산하는 모습이다.

김민수 최고위원은 이날 최고위원회의 공개 발언에서 “국민은 나라 걱정에 밤을 지새우는데 나라 걱정 없는 일부 우리 당 의원들은 한동훈을 복당시키겠다는 고민으로 밤을 지새운다. 부끄러운 자화상”이라며 포문을 열었다.

국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 김민수 최고위원이 26일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

김 최고위원은 한 의원을 향해 “징계가 조작됐다면 법정으로 가라”며 “징계가 조작됐다고 선동하기 전에 왜 징계 당시에 소명하지 않았는지, 재심 청구도 외면했는지 그 이유부터 밝히기를 바란다”고 했다.

이어 “100% 확신하는 것에만 직을 건다는 한동훈 의원님, 본인의 당원게시판 수사가 100% 조작이라는 확신이 있다면 ‘조작 징계다’에 국회의원직을 거시기 바란다”고 압박했다.

이에 친한계 우재준 최고위원은 윤리위의 독립성과 징계 절차의 정당성 문제를 제기하며 반발했다. 우 최고위원은 “장동혁 당대표의 사적 징계 의혹은 최고위의 심의·의결권을 침해하고 윤리위의 독립성을 무너뜨린 중대한 사안”이라고 직격했다.

그는 “외부인을 이용해 윤리위를 형해화하고 당의 징계권을 사적으로 장악하고 자신과 의견이 다른 인물들을 솎아내는 데 그 권한을 휘둘렀다면 이는 명백한 권한 남용”이라고 비판했다.

이어 장 대표를 향해 이번 조작 징계 의혹에 어디까지 개입했는지 밝히고 공개 사과하라고 요구했다. 윤리위가 내린 모든 징계의 심의·검토 자료와 회의록 전문을 최고위에 제출하라고도 촉구했다.

우 최고위원의 발언 이후 당권파 최고위원들이 재반박에 나서면서 회의장에서는 설전이 벌어졌다.

조광한 최고위원은 우 최고위원의 발언 직후 “때만 되면 연탄가스처럼 스며들어 당에 해악을 끼치는 민주당 세작 역할을 하는 불량 정치인들을 우리 당원들께서는 꼭 정리해 주실 것”이라고 했다.

신동욱 최고위원은 우 최고위원을 향해 “어떤 근거에서 심의·의결권이 침해됐다고 보시는 것이냐”며 “최고위의 의결권이 침해됐다고 하는 데 대해서 책임을 지라”고 맞섰다. 이에 우 최고위원은 “우리의 공식 기구인 윤리위가 이런 식으로 형해화되고 외부 사람이 이렇게 좌지우지하는 게 잘못됐다고 생각하지 않느냐”고 반박했다. 신 최고위원은 다시 “윤리위가 잘못됐다는 것은 우재준 최고위원의 개인 생각 아니냐”고 맞받았다. 김 최고위원도 우 최고위원을 향해 “오늘 비공개회의 왔느냐”며 “할 일을 하라”며 따졌다.

공방이 계속되자 정점식 원내대표가 중재를 시도했지만 상황은 진정되지 않았고, 결국 회의장을 떠났다.

이어진 비공개 회의에서도 장 대표와 우 최고위원 간 신경전이 이어진 것으로 전해졌다. 비공개 회의 후 우 최고위원은 기자들을 만나 “장 대표가 저한테 딱 한마디 하셨다”며 “탈당과 창당이라는 좋은 제도가 있다고 했다”고 했다.

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