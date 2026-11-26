삼성 라이온즈 최형우가 과거 방출의 아픔을 딛고 프로선수로 거듭나기까지의 파란만장한 인생사를 공개했다.

25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 삼성 라이온즈 강민호와 최형우가 게스트로 출연했다.

이날 최형우는 프로야구 선수로 성공하기까지 겪었던 우여곡절을 털어놨다.

2002년 전주고를 졸업하고 삼성에 포수로 입단한 최형우는 2004년 1군에서 6경기만 뛰고 이듬해 방출됐다.

그는 당시를 회상하며 "1군에서 뛰었던 선수들은 다른 팀에서 오퍼가 올 희망이 있지만, 당시 아무도 저를 몰랐다. 평생 해오던 야구를 못 하니까 하늘이 무너지는 기분이었다"고 털어놨다.

야구를 포기한 최형우는 생계를 위해 공사장으로 향했다. 그는 "내 인생에 야구는 끝난 줄 알고 다른 돈벌이를 찾아다녔다. 막노동을 두 달 정도 했다"고 말했다.

이어 "돈이 없었는데 그건 바로 일당을 줬다. 그때는 막막하게 겨울을 보냈었다"고 덧붙였다.

벼랑 끝에 서 있던 최형우에게 재기의 발판이 된 것은 경찰 야구단의 창단이었다.

그는 "마지막이라 생각하고 지원서를 넣었는데 운이 좋게 합격했다"며 "그때부터 새롭게 정신 무장해서 운동했다"고 말했다.

특히 포수에서 외야수로 포지션을 바꾸기 위해 새벽 3시까지 매일 배팅 연습을 했다. 그는 "방출됐던 이유 중에 하나가 입스였다. 2년간 훈련하고 삼성에 다시 들어갔는데 투수들 공도 잘 보이고 야구가 늘기 시작했다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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