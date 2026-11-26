첫돌을 막 넘긴 아기가 뇌사 장기기증으로 두 사람에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

한국장기조직기증원은 지난 6월4일 제주대학교병원에서 김하리 양이 간과 신장을 기증해 2명의 생명을 살렸다고 26일 밝혔다.

지난 6월4일 제주대학교병원에서 간과 신장을 기증해 2명의 생명을 살리고 떠난 김하리 양의 생전 모습. 한국장기조직기증원 제공

하리 양은 첫돌을 보낸 지 얼마 지나지 않은 올해 5월 중순 갑자기 고열이 나 병원에서 진료받았다. 열이 잠시 내리는 듯했으나 증세가 악화해 응급실로 옮겨졌다. 의료진의 치료에도 끝내 깨어나지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

부모가 장기기증을 고민하기 시작한 것은 중환자실 앞에 놓인 안내문을 보면서부터였다. 회복을 기대하기 어려운 상황에서 힘들어하는 딸을 지켜보던 부모는 결국 이별을 받아들였다. 딸과의 이별이 다른 누군가에게는 소중한 사람과 함께할 시간을 더해주는 일이 되기를 바랐다.

아버지 김모씨는 “다른 누군가에게 소중한 사람과의 이별을 미룰 기회를 줄 수 있다면, 그것만으로 하리가 마지막에 의미 있는 일을 남기고 가는 게 아닐까 싶은 생각이 들었다”고 말했다.

장기기증 이후 수혜자 측에서 보내온 감사 편지는 가족에게 작은 위로가 됐다. 김씨는 “고맙다는 이야기를 듣고 조금은 위로가 됐다”고 전했다.

하리 양이 가족에게 찾아온 날은 지난해 어버이날인 5월8일이었다. 제주 서귀포시에서 태어난 하리 양의 태명은 ‘해피’. 네 살 터울의 언니가 어린이집에서 배운 영어 단어로 지어준 이름이었다. 부모는 두 딸이 건강하게 자라 사이좋게 지내기만을 바랐다고 한다.

간과 신장을 기증해 2명의 생명을 살리고 떠난 김하리 양의 생전 모습. 한국장기조직기증원 제공

잘 웃고 애교가 많았던 하리 양은 엄마, 아빠 품에 안기는 것을 유난히 좋아했다. 무엇이든 잘 먹었지만 할아버지가 농사지은 귤을 특히 좋아했다. 언니가 가는 곳마다 졸졸 따라다녔고, 언니도 그런 동생을 무척 아꼈다. 아버지는 잘 먹고 잘 자고 잘 웃어주던 딸의 모습이 가장 예뻤다고 했다.

하리 양이 떠난 지 다섯 달여가 지났다. 가족은 딸이 보고 싶을 때면 사진을 꺼내 보고 하리 양이 잠든 봉안당도 자주 찾는다. 언니는 그곳에 갈 때마다 동생에게 다음에 또 만나자고 인사한다.

그런 언니가 올해 크리스마스를 앞두고 산타 할아버지에게 부탁한 선물은 망원경이었다.

김씨는 “처음에는 우주나 구름을 보려나 했다. 그런데 나중에 들어 보니 하리가 하늘나라에 있으니까, 망원경으로 보겠다고 하더라”며 안쓰러운 마음을 전했다.

아버지는 하리 양에게 “엄마, 아빠, 언니는 우리 하리랑 보낸 1년이 너무 소중하고 행복했단다. 항상 우리 하리 생각하며 지내고 있을게. 우리에게 와 줘서 고마웠어. 너무너무 보고 싶고 사랑해, 우리 작은딸”이라며 마지막 인사를 건넸다.

이삼열 한국장기조직기증원장은 “어린 딸을 떠나보내는 슬픔 속에서도 생명나눔을 결정해 주신 유가족께 깊은 감사와 위로를 전한다”며 “김하리 양이 남긴 사랑이 새 삶을 얻은 이들 안에서 오래도록 이어지길 바란다”고 말했다.

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