더불어민주당 윤건영 의원은 26일 윤호중 행정안전부 장관이 당에 복귀해 비상대책위원장을 맡을 수 있다는 해석에 선을 그었다. 정성호 의원의 ‘당에 돌아와 할 일이 있다’는 발언은 중진으로서 당의 중심을 잡아달라는 취지라는 설명이다.

국회 행정안전위원회 소속인 윤 의원은 26일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선 집중’에서 이재명 대통령이 한준호 의원을 행안부 장관 후보자로 지명한 것과 관련해 진행자가 “정성호 의원이 ‘윤호중 장관은 당에 돌아와 또 할 일이 있다’고 했다. 혹시 비대위원장을 염두에 둔 발언이냐”고 묻자 “너무 앞질러 본 것”이라고 선을 그었다.

윤건영 더불어민주당 의원. 뉴스1

윤 의원은 “윤호중 장관은 당료 출신으로 사무총장, 장관까지 한 입지전적 인물로 당이 어려울 때마다 역할을 했다. 정 의원도 그런 지점을 강조한 것”이라며 “당에서 중심을 잡는 중진의 역할을 해 달라는 말”이라고 강조했다.

추미애 경기지사를 견제하기 위해 한 의원을 행안부 장관으로 투입했다는 해석에 대해선 “조금 과한 측면이 있다”고 했다.

윤 의원은 “행안부 장관이 지방교부금을 주니까 (경기도) 돈줄을 쥐고 있다고 하는데 서울시와 경기도는 불교부단체로 교부금을 안 준다”며 “따라서 사실과 다른 측면도 있고 대통령이 광역단체장과 힘겨루기하겠냐, 조금 과한 생각”이라고 반박했다.

한 후보자 기용에 대해선 “내각에 대한 장악력을 높이겠다라는 의도”라며 “행안부는 대한민국 내각의 중심으로 조직과 인사를 담당한다. 대통령 입장에서는 이런 행안부에 본인이 믿고 맡길 만한 사람을 배치했다는 것”이라고 평가했다.

이어 “행안위 업무를 안 해본 한준호 후보자가 ‘잘해 나갈 수 있을까’라는 걱정이 있는 건 분명한 사실”이라면서도 “이런 부분들은 후보자 본인이 풀 수밖에 없다, 본인이 능력을 보여줘야 한다”고 강조했다.

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