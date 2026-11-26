한국은행이 올해 통관수출이 사상 처음으로 연간 1조달러를 넘어선 반도체 호조와 이에 따른 3분기 성장세를 반영해 올해 경제성장률 전망치를 다시 높였다. 소비자물가 상승률 전망치는 원화 강세 등 물가 하락 요인과 여전히 높은 국제 유가, 경기 회복에 따른 물가 상승 압력이 맞물리면서 기존 수준을 유지했다.
한국은행은 26일 발표한 경제전망에서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3.9%로 0.6%포인트 높였다. 전년도 코로나 충격에 의한 기저효과로 인해 4.7% 경제성장률을 기록했던 2021년 이후 가장 높은 수준이다. 한은은 지난 8월에도 성장률 전망치를 2.6%에서 3.3%로 0.7%포인트 올린 바 있다. 한은은 이날 내년도 GDP 성장률 전망치도 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 올렸다.
성장률 전망을 석 달 만에 다시 높인 것은 인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 반도체 수출이 예상보다 빠르게 늘어난 데다 올해 3분기 경제성장률도 한은의 예상을 웃돌았기 때문이다. 3분기 성장률은 전기 대비 1.0%로 한은의 8월 전망치(0.3%)를 크게 웃돌았다. 반도체 가격 급등은 교역조건을 개선하며 명목소득을 끌어올렸다. 올해 통관수출은 사상 처음으로 연간 1조달러를 넘어섰다.
내년 성장률 상향 폭이 더 큰 데는 GDP 통계 산출 방식도 영향을 미쳤다. 한은은 실질 GDP를 직전 연도 가격 구조를 가중치로 쓰는 연쇄가중법으로 산출한다. 올해 반도체 가격 급등으로 컴퓨터·전자·광학기기 등 정보기술(IT) 제조업 비중이 지난해 9.0%에서 20%대 초중반으로 높아졌다. 분기 기준으로는 2분기 24.5%까지 올랐다. 이 비중이 내년 성장률 계산에 그대로 적용되면서 성장률을 끌어올리는 것이다.
한은은 이날 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존과 같은 2.7%로 유지했다. 다만, 내년 전망치는 2.3%에서 2.4%로 0.1%포인트 상향 조정했다. 2028년 물가 상승률도 2.1%로 전망했다. 향후 2년간 물가 상승률이 한은의 물가안정 목표인 2%를 웃돌 것으로 예상한 셈이다.
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