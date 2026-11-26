더불어민주당 김민석 대표가 국무회의에서 발언권을 얻지 못한 데 대해 유감을 표명한 오세훈 서울시장을 향해 서울시정을 대권 준비에 활용해서는 안 된다고 비판했다.

김 대표는 26일 민주당 유튜브 채널 ‘민티 07’에서 “서울시정을 정치 활동, 대권 준비의 징검다리로 활용하는 모습을 계속 보이는 것은 시민에게뿐 아니라 본인에게도 전혀 도움이 안 될 것”이라며 “깊이 자성하셨으면 좋겠다”고 말했다.

더불어민주당 김민석 대표. 연합뉴스

앞서 오 시장은 지난 24일 국무회의에서 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵에 관한 민심을 전달하겠다며 발언을 신청했으나 이재명 대통령이 회의를 종료하면서 발언권을 얻지 못했다.

김 대표는 “국무회의는 그날그날 다루는 주제가 있기 때문에 배석자는 주제와 관련해 발언권을 얻어 발언하는 것”이라며 “거기서 갑자기 탄핵과 특검에 대한 얘기를 전하겠다고 하는 것은 좀 생뚱맞다”고 지적했다.

이어 “정치적인 활동을 하려면 밖에 나가서 기자회견을 할 수도 있고 글을 쓸 수 있고 얼마든지 할 수 있는 것 아닌가”라며 “일종의 보여주기 위한 그런 것”이라고 꼬집었다.

그러면서 국무회의는 서울시정과 관련한 민생 문제를 전달하고 정책을 건의할 수 있는 자리라며 “그것을 오히려 선용하고 활용하는 것이 서울시장으로서의 본분과 역할에 맞지 않겠는가”라고 반문했다.

최근 정치자금법 위반 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 오 시장의 정치 행보에 대해서도 비판했다.

김 대표는 “오 시장께서 지난 서울시장 선거 이전에도 계속 서울시정에 관심을 별로 갖지 않아 시민들의 실망이 높았다”며 무죄 판결 이후 마치 아무 일도 없었던 듯 정치 활동에 나서는 것은 바람직하지 않다는 취지로 말했다.

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