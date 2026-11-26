민주노총 차기 위원장 선거에서 과반 득표자가 나오지 않아 양경수 후보와 엄길용 후보가 내달 6일부터 결선 투표를 치르게 됐다.

26일 민주노총에 따르면 이달 19일부터 25일까지 진행한 민주노총 위원장 선거 투표에서 후보 4명 중 과반 득표자는 없었다. 투표에는 투표권을 가진 조합원 97만5279명 중 64.58%인 62만9822명이 참여했다.

지난 11월2일 서울 중구 민주노총에서 열린 '2026 민주노총 임원직접선거 후보자 합동토론회'에서 엄길용 후보(왼쪽부터), 김민영 후보, 최준식 후보, 양경수 후보가 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

현 위원장인 양경수 후보는 22만7901표로 가장 앞섰고, 득표율은 36.18%로 과반에 미달했다. 이어 엄길용 후보(19만9449표·31.67%), 김민영 후보(9만573표·14.38%), 최준식 후보(7만9759표·12.66%) 순이었다.

민주노총 위원장 후보는 수석 부위원장, 사무총장 후보와 한 조를 이뤄 출마한다. 규약에 따르면 임원 선거에서 과반 득표자가 안 나오면 1, 2위 득표자가 결선 투표를 치른다. 1위 양경수 후보와 2위 엄길용 후보가 결선 투표에서 맞붙을 예정이며, 결선 투표는 다음 달 6∼10일로 예정됐다.

3선에 도전하는 양 위원장은 사회적 대화 복귀가 필요하다고 본다. 반면, 엄 후보는 사회적 대화보다 투쟁이 먼저라는 입장이다. 엄 후보는 정부가 추진 중인 초광역특구법도 폐기해야 한다고 주장했다. 민주노총은 노사정이 참여하는 초광역특구법 관련 원포인트 사회적 대화에 참고하고 있다. 이 때문에 최종 결과에 따라 원포인트 사회적 대화도 영향을 받을 전망이다.

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