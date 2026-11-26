국가유공자와 유가족 등이 보훈 관련 증명서 10종을 앞으로 무인민원발급기에서 무료로 발급받을 수 있게 된다.

국가보훈부는 오는 30일부터 보훈증명서 10종의 무인민원발급 서비스를 시행한다고 26일 밝혔다.

국가보훈부. 연합뉴스

발급 대상은 △독립유공자(유족·가족) 확인서 △국가유공자(유족·가족) 확인서 △보훈보상대상자(유족·가족) 확인서 △참전유공자(국가유공자) 및 배우자 확인서 △고엽제법후유(의)증 환자 등 확인서 △5·18민주유공자(유족·가족) 확인서 △특수임무유공자(유족·가족) 확인서 △중·장기복무 제대군인 확인서 △국가유공자에 준하는 군경 등(유족·가족) 확인서 △보훈급여금 등 지급 확인원 등 10종이다.

그동안 관련 증명서를 발급받으려면 보훈청·보훈지청을 직접 방문하거나 주민센터 팩스민원, 정부24 등을 이용해야 했다. 이번 서비스 도입으로 주민센터와 공공기관 등에 설치된 전국 5800여대 무인민원발급기에서 시간 제약 없이 주말이나 야간에도 무료로 발급받을 수 있다.

보훈부에 따르면 보훈 관련 증명서 발급 민원은 연간 약 15만건에 이른다. 기존 발급 방식과 이용 시간 등에 대한 개선 요구가 이어져 왔다.

권오을 국가보훈부 장관은 “보훈관서를 직접 방문하거나 인터넷 이용에 어려움을 겪던 고령의 국가유공자와 유가족분들의 보훈행정 편의를 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.

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