전날 급락했던 코스피가 26일 장 초반 반발 매수세 유입에 힘입어 반등하고 있다. 코스닥 지수 역시 3% 가까이 오르며 회복세를 나타냈다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시43분 기준 코스피는 전 거래일보다 74.54포인트(1.59%) 오른 4772.05를 기록 중이다. 지수는 전장보다 47.59포인트(1.01%) 오른 4745.10으로 출발한 뒤 오름폭을 키워 한때 4815.14까지 오르며 4800선을 웃돌기도 했다.
유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 2496억원, 373억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 개인은 홀로 3266억원 매도 우위를 보이고 있다.
간밤 뉴욕증시는 혼조세로 마감했다. 다우존스30산업평균지수가 0.33% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수(-0.25%)와 나스닥 종합지수(-0.62%), 필라델피아 반도체지수(-0.65%)는 소폭 내렸다. 미국 10월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률 확대와 관세 부과 예고, 인공지능(AI) 신용위험 우려로 나스닥 지수가 장중 4.6%까지 급락했으나 이후 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 대폭 줄였다.
코어위브가 45억달러 규모 대출에 대한 투자 수요를 조기 확보했다는 소식과 JD 밴스 부통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)에 대한 미 법무부 조사를 부인한 점이 투자심리를 진정시켰다.
코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 반도체와 전자 부품주의 강세가 두드러진다. 전날 10% 안팎 폭락했던 삼성전자는 2.05% 오른 17만4200원, SK하이닉스는 4.56% 상승한 107만7000원에 거래되고 있다. 삼성전기(5.83%)와 SK스퀘어(3.62%)도 오름세다. 반면 KB금융(-1.89%), 현대차(-1.86%), 셀트리온(-0.92%), 삼성바이오로직스(-0.73%), LG에너지솔루션(-0.49%) 등은 약세다.
같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 18.87포인트(2.90%) 상승한 669.51을 나타내고 있다. 전장 대비 7.82포인트(1.20%) 오른 658.46으로 개장한 뒤 장중 671.92까지 고점을 높였다.
코스닥 시장에서는 기관과 외국인이 각각 743억원, 346억원을 순매수하고 있으며 개인은 1079억원을 순매도 중이다.
코스닥 시총 상위 10개 종목은 일제히 상승세다. 주성엔지니어링이 9.19% 급등한 가운데 리노공업(6.34%), 레인보우로보틱스(5.83%), 삼천당제약(5.01%), 알테오젠(4.07%), HLB(3.54%), 심텍(3.53%), 에코프로비엠(1.78%), 에코프로(1.36%) 등이 나란히 오르고 있다.
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