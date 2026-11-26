부산 앞바다를 항해하던 외국적 화물선에서 인도네시아 선원 1명이 숨지고, 의식이 약한 또 다른 선원 1명이 해경에 구조돼 병원으로 옮겨졌다.

26일 부산해양경찰서에 따르면 전날 오후 9시33분쯤 부산 사하구 북형제섬 동쪽 약 5.4㎞ 해상을 지나던 몽골 선적 1990t급 화물선 A호에서 응급환자가 발생했다는 신고가 선박 대리점을 통해 접수됐다. 당시 A호에는 인도네시아 국적 선원 10명이 타고 있었다.

해경 대원들이 몽골 선적 1990t급 화물선 A호에 올라 응급환자의 상태를 확인하고 있다. 부산해양경찰서 제공

앞서 A호는 선원 3명의 건강 상태가 나빠져 부산항에 입항해 치료받기를 희망했다. 이 가운데 1명은 전날 오후 3시쯤 상태가 호전됐으나, 나머지 2명은 복통과 설사 증상을 보여 이날 긴급 하선해 병원 치료를 받을 예정이었다. 그러나 전날 오후 7시쯤 30대 선원 B씨가 선내에서 숨졌다.

A호 측은 다른 20대 선원 C씨도 상태가 좋지 않다며 해경에 육상 이송을 요청했다. 신고를 받은 해경은 남항파출소 연안구조정과 중앙해양특수구조단을 현장에 급파했다.

현장에 도착한 구조대가 확인한 결과 C씨는 맥박과 호흡은 있었지만, 의식이 약하고 스스로 움직일 수 없는 상태였다. 해경은 구조정을 이용해 C씨를 육상으로 이송했고, 대기 중이던 119구급대가 인근 병원으로 옮겼다.

현재 숨진 B씨의 시신은 A호 내부에 남아 있다. 부산검역소와 세관은 이날 해당 선박에 대한 해상 검역을 실시하고 사망자를 확인할 예정이다.

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