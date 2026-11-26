래퍼 스윙스가 과거 사업 실패로 떠안았던 120억원 규모의 채무를 대부분 상환했다고 밝혔다. 유튜브 활동을 시작한 지 1년 만에 수익이 크게 늘면서 빚을 갚는 속도도 빨라졌다는 설명이다.

스윙스는 지난 25일 자신의 유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’에 ‘무엇이든 다 답변해드립니다’라는 제목의 영상을 공개했다. 채널 개설 1주년을 기념해 제작진과 지난 1년을 돌아보고 시청자들의 질문에 답하는 자리였다.

유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’ 캡처

이날 스윙스는 유튜브 활동을 시작하기 전 경제적으로 어려웠던 시기를 떠올렸다. 그는 채널 운영을 함께하는 권기동 대표와 처음 만났을 당시를 언급하며 “처음에 나랑 만났을 때 권기동이 ‘형, 내가 무조건 돈 벌게 해줄게’라고 했다. 그런데 그때는 내가 나를 못 믿었다”고 말했다.

당시 상황에 대해서 스윙스는 기존 레이블을 운영하면서 사업이 뜻대로 풀리지 않았고, 수익을 내야 한다는 의욕마저 떨어진 상태였다고 고백했다.

그러나 스윙스는 권 대표의 설득으로 유튜브 채널을 시작한 뒤 채무 상환에 속도가 붙었다고 밝혔다. 그는 “가볍게 시작했지만 지금은 가볍지 않다. 덕분에 내 빚을 진짜 잘 갚아나가고 있다”며 “예전보다는 속도가 엄청 빨라졌다. 이제 얼마 안 남았다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’ 캡처

권 대표는 스윙스가 이번 달에만 광고를 9개 촬영했다고 전했다. 스윙스는 광고 수익에 대해 “통장에 돈이 꽂히자마자 바로 빚을 갚느라 내 돈 같지는 않지만, 처음 대표가 약속했던 월 목표 수익 이상을 벌고 있다”고 설명했다.

스윙스는 앞서 여러 방송에서 힙합 레이블을 운영하며 약 120억원의 빚을 졌다고 밝힌 바 있다. 회사를 키우기 위해 자금을 빌렸지만 소속 아티스트들이 잇따라 회사를 떠나는 등 경영난이 겹치면서 큰 손실을 입었다. 지난 9월 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서도 채무 상환을 위해 지인들에게 돈을 빌렸으며, 음악 수익도 빚을 갚는 데 사용하고 있다고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지