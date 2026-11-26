인터넷 중고 거래 카페에서 테니스라켓 등 생활용품을 싸게 판매한다고 속여 전국 거래자 수십명으로부터 8000만원이 넘는 돈을 가로챈 20대가 경찰에 구속됐다.

무주경찰서 수사과는 중고 거래 사기 혐의로 A(20대)씨를를 긴급체포해 구속했다고 26일 밝혔다.

인터넷 중고 거래 카페에서 생활용품을 싸게 판매한다고 속여 구매자로부터 8000여만원을 가로챈 20대 남성이 한 편의점 현금입출금기(ATM)에서 대금을 인출하고 있다. 전북경찰청 제공

A씨는 지난 8월 24일부터 지난달 22일까지 2개월 동안 네이버 중고 거래 카페에 테니스라켓, 휴대전화 등을 판매한다는 허위 글을 올린 뒤 구매 희망자들에게 물품을 보내지 않고 대금만 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

A씨는 피해자 51명으로부터 3600만원을 송금받아 가로챘으며, 경찰 수사 과정에서 동일한 수법으로 피해자 42명에게서 4772만원을 추가로 편취한 사실도 확인됐다. 전국적으로 확인된 피해자는 93명, 피해액은 총 8372만원에 달한다.

A씨는 수사기관의 추적을 피하기 위해 범행 수익을 타인 명의 계좌로 받아 챙겼으며, 도피 과정에서도 타인 명의 신용카드와 계좌를 사용해 은신한 것으로 조사됐다.

경찰은 전국에서 접수된 동일 수법의 사기 사건을 병합해 계좌 추적과 통신 수사를 벌였다. 수도권 인근에 은신한 것으로 추정되는 A씨를 추적하기 위해 폐쇄회로(CC)TV 40개를 분석해 동선을 좁힌 뒤 잠복 수사에 나섰다. 이후 지난 11일 오후 6시2분쯤 경기 지역 한 식당 앞에서 A씨를 발견해 긴급체포했다. 경찰은 도주와 증거인멸 우려 등을 근거로 구속영장을 신청해 발부받았다.

경찰은 A씨의 휴대전화 디지털포렌식 분석 등을 통해 추가 범행 여부와 사용 계좌·신용카드 관련 혐의를 계속 수사할 방침이다.

경찰 관계자는 “온라인 직거래 때 시세보다 지나치게 저렴한 물품은 의심하고, 가능하면 직접 만나 물품을 확인한 뒤 거래해야 피해를 예방할 수 있다”며 “거래 전 경찰청 사이버캅 앱이나 더치트 등을 통해 판매자의 계좌번호와 전화번호에 대한 사기 신고 이력을 확인해 달라”고 당부했다.

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