미국이 한국에 적용할 과잉생산 관세율로 15%를 제안했습니다. 대미 무역흑자가 사상 처음 1000억달러를 넘어선 가운데 기존 한·미 합의의 15% 상한이 이번 제안에 반영됐습니다. 다만 미국은 한국의 반도체를 과잉생산 분야로 지목하고 관세율을 25%까지 높일 가능성도 열어뒀습니다. 북한에서는 김정은 국무위원장이 핵시설을 찾아 전술핵 활용 확대를 주문했습니다. 국내 정치권에서는 김민석 더불어민주당 대표가 국무회의 발언을 둘러싸고 오세훈 서울시장을 비판하고, 조희대 대법원장 탄핵소추안을 진보 5당이 함께 발의하는 방안을 제시했습니다.

1.美, 한국 과잉생산 관세 15% 제안…반도체 지목·25% 인상 여지

미국 무역대표부(USTR)가 한국에 적용할 과잉생산 관세율로 15%를 제시했습니다. 올해 1~10월 대미 무역흑자가 1023억달러로 지난해 연간 흑자의 두 배를 넘으면서 추가 관세 부담이 커질 수 있다는 우려가 나왔지만, 이번 제안에는 기존 한·미 합의의 15% 상한이 반영됐습니다. 최종 세율은 내년 1월 의견수렴과 공청회를 거쳐 확정될 전망입니다.

미국은 반도체·자동차·석유화학을 한국의 구조적 과잉생산 분야로 지목했습니다. 향후 한국의 대응이 미흡하다고 판단하면 관세율을 25%까지 올릴 수 있다는 여지도 남겼습니다. 미국이 한국의 디지털 규제를 대상으로 무역법 301조 조사에 나설 가능성도 남아 있습니다.

2.김정은, 핵시설 점검…전술핵 활용 확대 주문

김정은 북한 국무위원장이 25일 핵물질 생산기지와 핵무기연구소를 방문해 생산 상황을 점검했다고 조선중앙통신이 26일 보도했습니다. 김 위원장은 남한을 겨냥한 전술핵 개발의 필요성을 강조하며, 다양한 임무에 전술핵을 활용할 수 있도록 해야 한다고 주문했습니다.

김 위원장은 미국이 동맹국의 핵추진 잠수함 보유를 부추긴다고 주장했습니다. 핵추진 잠수함 보유를 추진하는 한국과 일본을 겨냥한 발언으로 풀이됩니다. 그는 핵능력 강화가 “돌려세울 수 없는 현실”이라며 비핵화 요구를 거부하는 입장을 재확인했습니다. 이번 시찰은 미·중·러 정상이 지난 19일 공동성명에서 핵 위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화 방침을 밝힌 지 엿새 만에 이뤄졌습니다.

3.김민석 “오세훈, 서울시정을 대권 준비 징검다리로 활용”

김민석 더불어민주당 대표는 26일 오세훈 서울시장을 향해 “서울시정을 대권 준비의 징검다리로 활용하고 있다”는 취지로 비판했습니다. 오 시장은 지난 24일 국무회의에서 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵에 관한 민심을 전하겠다며 발언을 요청했지만, 이재명 대통령이 회의를 마치면서 발언 기회를 얻지 못했다며 유감을 표했습니다. 김 대표는 서울시장이 국무회의에서 시정과 민생 현안을 건의하는 데 발언 기회를 써야 한다고 주장했습니다.

김 대표는 조 대법원장 탄핵소추안 초안 작성과 발의를 진보 5당이 함께할 수 있다고 밝혔습니다. 발의 시점은 예산안 처리 일정을 감안해 원내에서 조율 중이라고 설명했습니다. 국민의힘이 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문보고서 채택을 거부할 경우 민주당이 단독으로 채택할 가능성도 내비쳤습니다.

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