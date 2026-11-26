국내 증시가 연일 극심한 변동성 장세를 연출하면서 금융당국의 시장 안정화 조치에 이목이 쏠리고 있다. 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 불확실성이 해소되지 않은 상황에서 투자심리 위축이 또 다른 투매를 유발하는 악순환이 이어지고 있어서다. 증권가에서는 증권시장안정펀드(증안펀드) 재원 확대와 공매도 금지 등 금융당국의 적극적인 정책 대응 필요성이 커지고 있다는 분석이 나온다.

코스피가 6.16% 급락해 정규장을 마감한 지난 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 주요 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 6.16% 내린 4697.51로 장을 마치며 4600대까지 내려왔다. 뉴시스

키움증권은 26일 보고서를 통해 “이날 예정된 자본시장 개혁 추진 태스크포스(TF)에서 구체적인 증안펀드 방안이 제시될지 주목할 필요가 있다”고 분석했다. 국내 증시가 좀처럼 저점을 벗어나지 못하는 가운데 이번 주 들어 3거래일 연속 매수·매도 사이드카가 발동될 정도로 극단적인 변동성 장세가 이어지고 있기 때문이다.

키움증권은 “금융당국이 기존 10조8000억원 규모의 증안펀드 재원을 확대하기 위해 추가 출자 수요를 파악 중인 것으로 알려진 가운데 출자약정액이 얼마나 늘어날지가 관건”이라고 강조했다. 2020년 증안펀드 조성 당시와 비교해 국내 증시의 시가총액이 크게 늘어난 만큼 이에 상응하는 수준으로 증안펀드 규모를 확대할 가능성이 있다는 분석이다.

키움증권은 “증액된 자금을 전액 소진하지 않더라도 출자약정액을 선제적으로 확대함으로써 금융당국의 증시 방어 여력이 충분하다는 신호를 시장에 전달하는 것 자체가 투자심리 개선에 기여할 수 있다”고 봤다.

공매도 금지 여부도 또 다른 관전 포인트로 꼽았다. 키움증권은 “한국과 마찬가지로 반도체 의존도가 높은 대만은 증안기금 투입과 공매도 규제 등 시장 안정화 조치의 강도를 높이고 있다”며 “한국은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 주요 정책 과제로 삼고 있는 만큼 공매도 금지에 따른 이해득실을 따져봐야 하지만, 극도로 위축된 투자심리가 투매를 유발하는 현 상황을 고려하면 정책 대응을 통한 단기 처방이라도 필요하다”고 강조했다.

증시 변동성이 그 어느때보다도 높지만 국내외 증시에서 AI 관련주의 낙폭이 과도하다는 인식이 확산하고 있다는 점은 긍정적인 신호다. 키움증권은 “미국 AI 인프라 기업 코어위브가 다음 주 45억달러 규모의 신규 대출을 추진하고 있고 이번 대출은 메타에 제공할 신규 그래픽처리장치(GPU)를 담보로 이뤄지며 기존 대출금리(약 18%)보다 크게 낮은 7~7.5% 수준에서 체결될 예정”이라고 말했다. 그러면서 “이는 최근 AI 산업을 둘러싼 신용불안에도 AI 인프라 투자 수요는 훼손되지 않고 있음을 보여주는 대목”이라고 분석했다.

키움증권은 “신규 대출이 실제 성사될 경우 국내외 반도체주 투자심리가 추가로 회복될 가능성이 있다”며 “증시 조정의 근본 원인인 AI 산업의 불확실성을 해소하는 것은 별개의 문제지만, 증안펀드 등 금융당국의 정책 대응 역시 위축된 투자심리를 복원하고 추가 급락을 억제하는 데 기여할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

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