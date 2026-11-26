강원 강릉 정동진 바닷가에서 사람들이 바다 위로 떠오르는 해를 바라보고 있다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

한 해를 마무리하며 해돋이를 보러 떠날 만한 바닷가가 강원 강릉에 있다. 1995년 드라마 ‘모래시계’로 이름을 알린 정동진이다.

열차도 거의 서지 않을 만큼 한산하던 탄광 마을 역은 드라마 한 편으로 해돋이 명소가 됐다. 다만 ‘광화문에서 정동쪽’이라는 이름과 달리, 위도로 따지면 정동진은 광화문보다 13㎞가량 북쪽에 있다.

강원 강릉 정동진역 건물. 출구 옆 벽에 파도를 가르며 달리는 증기기관차 그림이 걸려 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 열차도 잘 안 서던 탄광 마을 역

26일 한국관광공사 관광정보에 따르면 정동진역은 1962년 보통역으로 영업을 시작했다. 인근에 탄광이 몰려 있어 한때 마을 인구가 5000명에 이르렀다.

하지만 정부의 석탄산업 합리화 정책 이후 마을은 인구 2000명도 안 되는 작은 어촌으로 줄었다. 1990년대 초에는 열차가 거의 다니지 않을 만큼 한산했다.

분위기를 바꾼 것은 1995년 SBS 드라마 ‘모래시계’다. 극 중 학생운동을 하던 혜린(고현정 분)이 경찰에 붙들려 도피 생활을 끝내는 바닷가 역이 바로 정동진역이다.

드라마가 인기를 끌면서 해돋이를 보려는 발길이 이어졌고, 정동진은 전국적인 관광지가 됐다. 역 근처에는 ‘모래시계 나무’로 불리는 해송도 있다. 관광공사는 정동진역을 전국에서 바다와 가장 가까운 역으로 소개한다.

정동진역 승강장의 역 이름판. 한자로 ‘正東津’이라고 적혀 있고, 뒤로 소나무와 바다가 보인다. 사진=한국관광공사 제공

◆ ‘광화문 정동쪽’이라는데…위도는 13㎞ 북쪽

정동진(正東津)이라는 이름은 경복궁 광화문에서 볼 때 정동쪽에 있다고 해 붙었다고 관광공사는 소개한다. 모래시계공원 소개에서도 광화문 앞 도로원표를 기점으로 정동쪽에 있는 고을이라고 적고 있다.

그러나 관광공사 관광정보에 등록된 좌표로 따져 보면 사정이 조금 다르다. 광화문은 북위 37.576도, 정동진역은 북위 37.691도에 있다. 정동진역이 위도로 0.115도 북쪽에 있는 셈으로, 거리로 바꾸면 12.8㎞가량이다.

위도만 놓고 보면 광화문에서 정동쪽으로 이어진 선은 정동진보다 남쪽인 동해시 바닷가에 닿는다. 북위 37.592도인 망상해변과 37.567도인 어달해변 사이다.

정동진 모래시계공원의 모래시계. 둥근 틀 안에 모래가 담겨 있고 뒤로 소나무와 바다가 보인다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 1년에 한 번 뒤집는 모래시계, 한때 멈춰 섰다

정동진역 남쪽 바닷가 모래시계공원에는 지름 8.06m, 폭 3.2m, 무게 40t의 모래시계가 서 있다. 안에 든 모래만 8t으로, 모래가 모두 아래로 떨어지는 데 꼭 1년이 걸린다.

1999년 강릉시와 삼성전자가 새천년을 기념해 세운 것으로, 세계 최대 규모로 알려져 있다. 해마다 1월1일 0시가 되면 반 바퀴를 돌려 위아래를 바꾼다.

관광공사 관광정보에 따르면 흔히 보는 잘록한 호리병 모양이 아니라 둥근 모양인 것은 시간의 무한함과 동해에서 떠오르는 해를 상징하기 위해서다. 평행선을 그리는 기차 레일은 영원한 시간의 흐름을 뜻한다.

이 모래시계가 멈춰 선 적도 있다. 지난 2011년 구제역이 번지면서 해돋이 축제가 취소돼 회전식이 열리지 않았고, 해마다 6000만원가량의 유지보수비를 대던 기증업체도 약정대로 그해부터 지원을 끊었다.

열 달 가까이 멈춰 있던 모래시계는 지역 주민과 관광객의 요구에 강릉시가 예산 3000여만원을 확보해 보수하기로 하면서 다시 움직이게 됐다. 올해 새해 첫 순간에는 설치 25주년을 맞아 25번째 회전식이 열렸다.

위에서 내려다본 정동진 모래시계공원. 둥근 광장 가운데 모래시계가 서 있고 뒤로 소나무 숲과 바다가 이어진다. 사진=한국관광공사(김지호) 제공

◆ 올해 회전식 일정은 아직…해돋이 시간대엔 일부 통제 한편 올해 마지막 날 해맞이 행사와 모래시계 회전식 일정은 26일 현재 한국관광공사 행사 정보에 아직 올라와 있지 않다. 지난해에는 12월31일 오후 8시부터 이튿날 0시30분까지 모래시계공원 특설무대에서 공연과 소망트리, 전통놀이 체험이 이어졌고, 자정에 새해 카운트다운·불꽃놀이와 함께 회전식이 열렸다. 일출 시간대인 오전 7시부터 8시 사이에는 안전을 위해 바다부채길 등 일부 시설의 출입이 통제됐다. 모래시계공원은 쉬는 날 없이 상시 개방하며 주차장을 이용할 수 있다.

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