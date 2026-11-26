더불어민주당 김민석 대표는 26일 오세훈 서울시장이 국무회의에서 발언권을 얻지 못했다며 유감을 표명한 것과 관련해 "서울시정을 정치 활동, 대권 준비의 징검다리로 활용하는 모습을 계속 보이는 것은 시민에게뿐 아니라 본인에게도 전혀 도움이 안 될 것"이라고 비판했다.



김 대표는 이날 민주당 유튜브 '민티 07'에서 "(오 시장이) 깊이 자성하셨으면 좋겠다"며 이같이 말했다.

민주당 김민석 대표. 연합뉴스

오 시장은 지난 24일 국무회의에서 발언을 신청했으나 조작기소 특검과 조희대 대법원장 탄핵에 관한 민심을 전하려 한다고 하자 이재명 대통령이 회의를 종료하면서 발언권을 얻지 못했다.



김 대표는 "국무회의는 그날그날 다루는 주제가 있기 때문에 (서울시장과 같은) 배석자는 주제와 관련해 발언권을 얻어 발언하는 것"이라며 "거기서 갑자기 탄핵과 특검에 대한 얘기를 전하겠다고 하는 것은 좀 생뚱맞다"고 지적했다.



이어 "정치적인 활동을 하려면 밖에 나가서 기자회견을 할 수도 있고 글을 쓸 수 있고 얼마든지 할 수 있는 것 아닌가"라며 "일종의 보여주기 위한 그런 것"이라고 꼬집었다.



그러면서 "(국무회의는) 서울시정과 관련된 민생 문제에 대해 정말 민심을 전하고 생산적인 건의가 있으면 할 수 있는 아주 귀하고 좋은 기회와 시간"이라며 "그것을 오히려 선용하고 활용하는 것이 서울시장으로서의 본분과 역할에 맞지 않겠는가"라고 반문했다.



또 "오 시장께서 지난 서울시장 선거 이전에도 계속 서울시정에 관심을 별로 갖지 않아 시민들의 실망이 높았다"며 최근 정치자금법 위반 사건 항소심에서 무죄를 선고받았다고 해서 마치 아무 일도 없었던 듯 정치 활동에 나서는 것은 바람직하지 않다는 취지로 비판했다.



김 대표는 전날 자신이 제안한 조희대 대법원장 탄핵 추진을 위한 '진보 5당 연대'에 대해서는 "탄핵 초안을 다듬는 과정도 함께할 수 있을 것이고 국회에서 발의할 때 함께하는 것은 당연하다"며 "이것이 잘 되면 그 이후에 시민사회와도 함께할 수 있도록 보폭을 넓혀가면 어떤가 하는 생각을 하고 있다"고 말했다.



탄핵소추안 발의 및 처리 등 일정과 관련해서는 "예산 처리 문제가 있어 우선 그 문제에 대해서는 원내 일정 조율을 맡겨 놓은 상태"라고 설명했다.



국민의힘이 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서 채택 거부 방침을 밝힌 데 대해서는 "합의로 '부적격'을 안 하면 아예 채택을 거부하겠다는 것은 과도한 억지"라며 합의 불발 시 단독 채택 가능성을 시사했다.



김 대표는 "전체회의를 통해 함께 채택하는 것을 노력하고 정 안되면 독자적으로라도 해야 하는 것 아닌가 이렇게 보고 있다"고 말했다.

<연합>

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