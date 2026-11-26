TV CHOSUN 쇼트트랙 스포츠 리얼리티 예능 ‘스피드퀸’ 화면 캡처

한국 쇼트트랙의 전설 전이경이 항암 치료를 마친 근황을 전하며 지도자로 새로운 도전에 나섰다.

지난 25일 첫 방송된 TV CHOSUN 쇼트트랙 스포츠 리얼리티 예능 ‘스피드퀸’에서는 전 쇼트트랙 국가대표 전이경이 감독으로 합류해 은퇴 선수들의 국가대표 재도전을 이끄는 모습이 공개됐다.

이날 전이경은 제작진과의 인터뷰에서 최근 항암 치료를 마쳤다는 사실을 밝혔다. 그는 “최근 항암 치료를 끝냈다”며 “제2의 인생을 사는 듯한 느낌으로 살고 있다. 새로운 것이 필요하다는 생각에 출연을 결정했다”고 말했다.

전이경은 초등학교 6학년 때 국가대표로 발탁돼 약 10년간 태극마크를 달고 활약한 한국 쇼트트랙의 대표적인 레전드다. 한국 선수 최초로 동계올림픽 4관왕에 오르며 한국 여자 쇼트트랙의 전성기를 이끌었다.

그는 이번 프로그램에서 선수들이 국가대표 선발전에 다시 도전할 수 있도록 이끌 예정이다. 선수들의 기량을 끌어올리기 위해 두 명의 코치와 함께 훈련을 진행한다.

코치로는 전 국가대표 김아랑과 안현수(빅토르 안)가 합류했다. 먼저 모습을 드러낸 김아랑은 “선수들이 받아들일 준비만 돼 있다면 제 모든 것을 다 드리겠다”며 지도자로서의 각오를 밝혔다.

이어 베일에 싸여 있던 또 다른 코치 안현수의 정체도 공개됐다. 2006년 토리노 동계올림픽에서 금메달 3개와 동메달 1개를 획득했던 그는 선수들의 도전을 돕기 위해 합류했다고 설명했다.

안현수는 “은퇴한 선수들이 다시 국가대표 선발전에 도전한다는 이야기를 들었다”며 “다시 경쟁할 수 있는 실력과 그 실력을 갖출 수 있도록 도와줄 지도자가 필요하다고 생각했다”고 말했다.

이어 과거 부상과 소속팀 해체 등으로 힘든 시간을 보냈던 경험을 언급하며 “선수들이 자신의 꿈과 능력을 마음껏 펼쳐보지 못하고 은퇴하는 것이 얼마나 힘든 상황인지 알고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “그 마음이 얼마나 간절한지 알고 있다. 자신의 한계를 넘어서는 새로운 도전이 됐으면 좋겠다”고 응원했다.

이날 방송에서는 국가대표 선발전에 재도전하는 선수 7명도 공개됐다. 김리아(개명 전 김예진)를 비롯해 신새봄, 김찬서, 박윤정, 윤정민, 김도연과 올림픽 은메달리스트 김보름이 트라이아웃에 참가해 새로운 도전을 시작했다.

특히 김리아는 올림픽 금메달이라는 목표를 이룬 뒤 새로운 목표를 찾기 어려웠던 당시를 떠올리며 500m 종목에 대한 아쉬움을 드러냈다. 김보름 역시 “올림픽 말고 모든 대회에서 금메달이 있다. 뭔가 마지막 퍼즐 하나가 완성되지 않은 느낌”이라며 다시 도전하는 이유를 밝혔다.

한편 한국 쇼트트랙을 대표하는 전설들이 감독과 코치로 뭉친 ‘스피드퀸’이 은퇴 선수들의 새로운 도전을 어떻게 이끌어갈지 관심이 쏠린다.

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