유튜브 채널 ‘김새롬’ 화면 캡처

방송인 김새롬이 재혼을 결심한 이유와 연하 남편을 향한 애정을 솔직하게 드러냈다.

김새롬은 지난 25일 자신의 유튜브 채널 ‘김새롬’을 통해 재혼과 관련한 이야기를 공개했다.

앞서 소셜미디어를 통해 재혼 소식을 알린 그는 이날 영상에서 “2026년 11월 11일부로 법적 짝꿍이 생겼다. 너무 개인사인데 상 탄 것처럼 말하는 게 조금 어색하다”며 쑥스러운 소감을 전했다.

결혼식 계획에 대해서는 아직 결정하지 못했다고 밝혔다. 김새롬은 “결혼식에 대한 환상이 아예 없다. 남편과 동의하에 결혼식을 하지 않기로 마음먹었다”면서도 “시간이 지날수록 그래도 나를 좋아해 준 분들과 가족에게 인사를 드려야겠다는 생각이 들더라. 아직은 고민 중이고 미정이다”라고 설명했다.

결혼식보다 혼인신고를 먼저 진행한 데에는 2세 계획이 영향을 미쳤다. 김새롬은 “나이가 있다 보니 2세 계획을 세워야 해서 법적으로 묶었다”며 웃음을 보였다.

이와 함께 2년 반 동안 교제해 온 연하의 비연예인 남편에 대한 애정도 숨기지 않았다.

김새롬은 “제가 연애 콘텐츠에서 ‘이런 남자를 만나라’고 이야기했는데, 그 모든 데이터가 이 사람이었다”며 남편을 향한 높은 만족감을 드러냈다.

이어 “무던한데 섬세하고 깔끔하다. 키는 187~188cm 정도로 나보다 훨씬 크고 덩치도 좋다”며 “존경할 수 있고 책임감이 강한 사람이다. 그래서 결혼을 결심했다”고 밝혔다.

한편 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년 4개월 만에 이혼했다. 이후 새로운 인연을 만나 2년 반의 교제 끝에 재혼 소식을 전하며 인생의 새로운 출발을 알렸다.

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