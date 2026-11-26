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부부의 나이 차이가 열 살을 넘으면 비슷한 나이의 부부보다 이혼 위험이 낮을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 남편이 아내보다 나이가 많은 부부에게서 이러한 경향이 두드러졌다.

이러한 가운데 국내 초혼 부부는 남편이 한두 살 많은 경우가 가장 흔하고, 남편이 열 살 이상 많은 부부는 3.5%에 그친 것으로 나타났다.

26일 국제학술지 ‘인구 연구 저널(Journal of Population Research)’에 따르면 영국 에든버러 네이피어대와 호주 퀸즐랜드공과대 등 국제 공동 연구진은 부부의 나이 차이와 이혼 위험의 관계를 알아보기 위해 호주 가구·소득·노동동태조사(HILDA) 자료를 분석했다. 논문은 지난 5일 이 학술지에 실렸다.

연구 대상은 첫 결혼을 한 성인 2083명으로, 이 가운데 386건의 이혼이 기록됐다. 연구진은 소득, 교육 수준, 취업 상태, 자녀 유무, 건강 상태 등 이혼에 영향을 줄 수 있는 여러 요인을 고려했다.

연구진은 부부의 나이 차이를 0∼3년, 3년 초과∼10년, 10년 초과 등 세 집단으로 나눠 비교했다. 그 결과 나이 차이가 10년을 초과하는 부부는 0∼3년 차이 나는 부부보다 이혼 위험이 약 43% 낮았다.

반면 나이 차이가 3년 초과∼10년인 부부는 비슷한 나이의 부부와 이혼 위험에서 뚜렷한 차이가 없었다. 관찰 기간에 실제로 이혼한 비율도 나이 차이 3년 이하 부부는 20.6%, 10년 초과 부부는 12.9%였다.

이러한 경향은 주로 남편이 연상인 부부에게서 나타났다. 남편이 아내보다 나이가 많을수록 이혼 위험이 낮아지는 경향을 보인 반면, 아내가 연상인 부부에서는 나이 차이에 따른 뚜렷한 차이가 확인되지 않았다.

남편이 열 살 넘게 많은 부부만 따로 보면 이혼 위험은 비슷한 나이의 부부보다 52% 낮았다. 다만 나이 차이가 10년을 넘는 341명 가운데 아내가 연상인 경우는 41명뿐이어서, 연구진은 아내 연상 부부의 결과는 신중하게 해석해야 한다고 밝혔다.

◆ 한국 초혼 부부는 ‘남편 한두 살 연상’이 가장 많아

국가데이터처 인구동향조사에서 지난해 남녀 모두 초혼인 부부의 혼인 19만8603건 가운데 남편이 열 살 이상 많은 부부는 7019건으로 3.5%였다. 아내가 열 살 이상 많은 부부는 409건(0.2%)에 그쳤다.

가장 많은 것은 남편이 한두 살 많은 부부(26.3%)였고 남편이 3∼5세 많은 부부(24.6%), 동갑(16.7%)이 뒤를 이었다. 지난해 평균 초혼 연령은 남자 33.9세, 여자 31.6세였다.

부부의 나이 차이는 갈수록 좁혀지고 있다. 남편이 연상인 부부의 비중은 지난 2006년 71.8%에서 지난해 63.0%로 낮아졌고, 같은 기간 아내가 연상인 부부는 12.8%에서 20.2%로 늘었다. 남편이 열 살 이상 많은 부부도 5.9%에서 3.5%로 줄었다.

다만 국제결혼에서는 사정이 다르다. 국가데이터처의 ‘2025년 다문화 인구동태 통계’에서 지난해 다문화 혼인 2만1399건 가운데 남편이 열 살 이상 연상인 부부는 36.1%로, 부부 나이차 구간 가운데 비중이 가장 컸다.

◆ 나이 차이가 이혼을 막는다는 뜻일까

한편 연구진은 나이 차이가 큰 부부가 경제적 상황이나 결혼 당시의 생활 여건 등에서 다른 부부와 차이를 보일 가능성에 주목했다.

배우자의 나이에 따라 소득이나 직장생활 경험, 가정 내 역할 분담 등이 달라질 수 있다는 것이다.

다만 이러한 요인이 실제로 이혼 위험을 낮추는지는 확인되지 않았다.

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