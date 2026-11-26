전국철도노동조합(철도노조)이 승진 제도 개선·추가 수당 지급·인력 확충을 요구하며 26일 오전 9시부터 쟁의 행위(안전운행 투쟁)에 돌입한다. 철도노조의 이번 안전운행 투쟁은 다음달 4일까지 이어진다.

서울역에서 출발하는 KTX 열차. 뉴스1

노조원들이 작업 수칙과 운행 규칙을 빠짐없이 지키는 방식으로 업무를 진행하게 되면서, 이 과정에서 KTX를 비롯한 일부 열차 운행 지연이 예상된다.

앞서 철도노조는 지난 18일 기자회견에서 “철도 현장은 휴일 근무와 끝없는 시간외근무, 혼자 하는 위험작업으로 정시 운행을 맞춰왔다”며 “규정만 지켰는데 열차가 늦어지고 작업이 멈춘다면 그것이 바로 인력이 모자란다는 증거”라고 주장했다.

철도노조의 ‘직종별 안전일터 쟁취 투쟁 세부지침’은 운전 직종 기관사의 ‘회복 운전(열차 지연 시 시간 만회를 위해 속도 높이는 운행)’을 금지하며 선로·차량 제한속도보다 감속 운행한다.

출고점검에서 차량 이상이 발견되면 열차를 내보내지 않고, 역무·운수·승무 직종도 정해진 매뉴얼과 절차를 준수한다.

시설 직종은 대피 공간이 없거나 30분 이상의 차단시간이 확보되지 않으면 작업을 거부하고, 전기 직종은 사다리 작업을 2인 1조로 진행하는 등 안전 기준을 강화한다.

이에 열차 운행 차질이 불가피할 전망이다.

전국철도노동조합(철도노조) 부산지방본부 대구지구 조합원들이 25일 오후 동대구역 광장에서 야간 총회를 열고 있다. 연합뉴스

한국철도공사(코레일)는 비상수송대책본부를 가동하고 열차 지연 시 가용 인력을 총동원해 이용객 불편을 최소화할 방침이라고 밝혔다.

철도 이용객에게는 열차 이용 전 홈페이지(www.korail.com)와 모바일 애플리케이션(앱) ‘코레일+’·‘코레일 지하철톡’ 등에서 운행 상황을 확인하고, 대학 논술과 면접 등 중요 일정을 소화해야 하는 경우 다른 대체 교통수단도 고려해 달라고 당부했다.

이 기간 승차권 환불·변경에 따른 위약금이 면제된다.

열차 지연 증명서는 ‘코레일+’와 ‘코레일 지하철톡’, 홈페이지와 코레일 관할 철도역에서 받을 수 있다.

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