이재명 대통령은 정부가 오는 2030년까지 총 119만호를 공급할 예정인 ‘공적주택’을 국민들의 확실한 주거 선택지로 만들겠다고 25일 밝혔다.

이재명 대통령이 25일 서울 은평구 응암동에 있는 신혼부부주택을 방문, 현장 점검을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “공적주택이 내 집 마련을 실현하는 ‘주거 사다리’이자 ‘주거 안전매트’가 되도록 하겠다”며 이같이 말했다.

이어 “공공이 짓거나 매입해 공급하는 공적주택은 국민의 눈높이를 충분히 채우지 못했다는 지적이 있었다”며 “물량 수준에서도 아쉬움이 있었던 것이 사실”이라고 덧붙였다.

그러면서 “역세권 등 선호 입지에 공급하고 평형도 넓혀 ‘공공이 공급하니 더 좋다’는 말이 나오도록 품질을 한층 끌어올리겠다”고 강조했다.

앞서 이 대통령은 같은 날 서울 은평구의 공적주택 현장을 방문해 실제 품질과 여건을 살펴보고, 은평구청으로 자리를 옮겨 정책 관련자들과 ‘공적주택 제대로 알리기 현장 방문 및 소통 간담회’도 열었다.

서울지하철 6호선 새절역 인근의 신혼부부용 매입임대주택에서 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장에게 공급 실적과 향후 계획을 보고받으면서는 신속한 공급을 위한 계획 등을 물었다.

은평구청에서 진행된 간담회에서 국토부는 2030년까지 공적주택 119만호를 공급하고 공공임대주택의 품질을 개선하겠다며 이 대통령에게 보고했다. 이와 함께 공공임대주택 19만호를 2030년까지 공급하겠다는 계획도 공개했다.

이 대통령은 간담회에서 “공공임대주택이라고 하면 ‘외진 곳에서 좁은 면적의 지원을 받으며 어려운 사람들이 사는 주택’으로 이미지가 만들어져 인상이 그리 좋지 않았던 게 사실”이라고 짚었다.

그리고는 “이 정책을 대대적으로 바꿔야 한다”며, “‘영세민 주택’ 같은 이미지에서 벗어나야 하고, 누구든 큰 불편 없이 살 수 있는 공간을 제공해야 한다”고 강조했다.

특히 “집 문제 때문에 우리 국민이 고통을 받는 것은 참으로 슬픈 일”이라며, “집은 행복한 보금자리여야 한다”고 이 대통령은 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지