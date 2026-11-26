목요일인 26일은 수도권 등 일부 지역에서 비나 눈이 내리겠다.

눈이 내리는 가운데 우산을 쓴 채 걷는 시민. 연합뉴스

아침까지 수도권과 강원 중·북부 내륙·산지에서는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 오후에는 제주도에서도 같은 양의 비나 눈이 예보됐다.

전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크니 급격한 기온변화로 인한 건강관리에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 5.9도, 인천 9.5도, 수원 5.4도, 춘천 3.2도, 강릉 10.3도, 청주 4.1도, 대전 6.3도, 전주 5.3도, 광주 3.6도, 제주 11.0도, 부산 6.7도, 울산 2.3도, 창원 3.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 16도, 인천 16도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 17도, 청주 16도, 대전 16도, 전주 16도, 광주 17도, 대구 15도, 부산 17도, 제주 19도 등으로 예상된다.

건조특보가 발효된 강원 영동과 경북 북부 동해안·북동 산지 등에서는 강한 바람으로 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니 산불 등 각종 화재 예방에 유의해야 한다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~3.0m, 서해 1.5~3.0m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

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