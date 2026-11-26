삼성전자 주가는 6월 19일 장중 37만4500원까지 올라 사상 최고가를 찍었다. 이 가격에 10주를 샀다면 374만5000원이 들었다.

삼성전자는 분기 기준 사상 최대 영업이익을 냈지만, 2028년 이후 메모리 반도체 공급 확대와 가격 하락 우려로 주가가 고점 대비 반토막 났다. 사진은 반도체 회로기판 자료사진. 기사 특정내용과 무관. Pexels

25일 종가 17만700원으로 계산하면 평가액은 170만7000원, 손실은 203만8000원이다. 장중 최고가 대비 54.4% 떨어졌다. 지금 주가에서 두 배가 올라도 34만1400원이다. 원금을 되찾으려면 119.4% 올라야 한다.

배당을 받아도 손실은 크게 줄지 않는다. 2분기 배당 주당 374원과 27일 지급되는 3분기 배당 4601원을 합치면 10주 기준 4만9750원이다. 손실은 198만8250원으로 2.4% 줄어든다. 세금과 거래비용은 계산에서 뺐다.

◆영업이익 107조원…99%가 반도체

회사는 분기 기준 사상 최대 이익을 냈다. 그런데도 외국계 투자은행(IB)은 목표주가를 잇달아 낮추고 있다. 시장이 올해 이익보다 2028년 이후 이익을 보고 있어서다.

3분기 연결 영업이익은 107조4000억원으로 1년 전보다 783% 늘었다. 이 가운데 반도체를 맡는 디바이스솔루션(DS) 부문이 106조5000억원을 벌었다. 전체의 99%다. 6세대 고대역폭메모리(HBM4)와 서버용 SSD가 많이 팔렸다. HBM4 매출은 전 분기의 3배를 넘었다.

스마트폰과 가전을 맡는 디바이스경험(DX) 부문은 8000억원 적자를 냈다. 메모리 값이 오르면서 부품 원가 부담이 커졌다. 반도체 이익이 줄 때 메워줄 사업이 마땅치 않아, 주가가 메모리 가격 전망에 따라 크게 흔들린다.

◆골드만삭스 목표가 ‘50만→35만원’

골드만삭스는 22일(현지시간) 삼성전자 목표주가를 50만원에서 35만원으로 30% 낮췄다. 삼성전자의 2028년 영업이익 전망치도 직전 전망보다 26% 내렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

근거는 2028년 수급이다. 골드만삭스는 중국 창신메모리(CXMT)의 증산과 PC·스마트폰 수요 둔화를 반영해, D램 공급 부족률이 내년 5.1%에서 2028년 1.2%로 떨어진다고 봤다. 공급과 수요가 거의 맞아떨어지는 수준이다.

2028년 삼성전자의 범용 D램 가격은 전년보다 20% 내릴 것으로 예상했다. 세계 HBM 시장이 올해 600억달러에서 2028년 2370억달러로 커져도 범용 메모리 가격 하락분을 메우기엔 모자란다는 판단이다.

다른 곳도 눈높이를 낮췄다. 앞서 모건스탠리는 9일(현지시간) 보고서에서 목표주가를 38만1000원에서 30만9000원으로 19% 낮췄다. 하나증권은 12일 48만원에서 40만원으로 16.7% 내리고 ‘매수’ 의견을 유지했다.

목표가를 낮췄어도 지금 주가보다는 한참 높다. 골드만삭스의 35만원은 25일 종가의 두 배다. 골드만삭스는 최근 낙폭이 과도하다고 보고 ‘매수’ 의견을 그대로 뒀다.

◆삼성전자 “2028년까지 공급 부족”

회사 전망은 다르다. 삼성전자는 3분기 컨퍼런스콜에서 AI 인프라 경쟁으로 내년에도 전례 없는 메모리 수요 강세가 이어질 것으로 내다봤다.

메모리 영업 담당 임원은 내년에 업계 설비투자가 크게 늘어도 공장을 짓고 장비를 들이는 데 시간이 걸린다고 설명했다. 실제 생산량이 늘기까지 시차가 있어 공급 부족이 2028년까지 간다는 것이다. 내년 HBM 물량은 판매 협상을 마쳐 사실상 완판됐다.

2028년 수급을 두고 회사는 ‘여전히 부족’, 골드만삭스는 ‘균형에 근접’으로 본다. 지금 주가를 보면 시장은 공급 과잉 우려 쪽에 더 무게를 싣고 있다.

◆코스피 5000선, 하루 만에 내줘

24일 삼성전자는 6.70% 오른 18만9400원에 마감했다. 코스피도 6.32% 올라 5006.03으로 5000선을 되찾았다.

다음 날 상승분이 모두 사라졌다. 25일 삼성전자는 9.87% 내린 17만700원, 코스피는 6.16% 내린 4697.51에 장을 마쳤다. 코스피 종가는 1월 13일 이후 10개월여 만에 가장 낮다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 1조9000억원가량을 순매도했고, 삼성전자 한 종목에서만 1조원가량을 팔았다.

삼성전자(보통주) 시가총액은 6월 18일 종가 기준 2119조2760억원에서 25일 종가 기준 997조9598억원으로 52.9% 줄어, 1000조원 아래로 내려갔다.

◆“5년 이익 보라”…메모리는 업황 따라 출렁

존리의 부자학교를 운영하는 존리 대표는 지난 24일 공개된 TV조선 경제 유튜브 채널 ‘돈에안기자’에서 삼성전자를 예로 들며, 사업 전망이 유지된다면 주가 하락이 투자 기회가 될 수 있다고 말했다. 투자할 기업을 고를 때는 어떤 제품을 팔아 매출을 내는지, 최근 5년간 이익이 어떻게 변했는지 살펴야 한다고 했다.

삼성전자 주가가 사상 최고가 대비 54.4% 떨어지면서 고점에 10주를 산 투자자의 평가손실은 약 204만원에 이른다. 생성형 AI로 제작한 이미지

이 기준을 삼성전자에 대면 이익이 들쭉날쭉하다. 영업이익은 2023년 6조5670억원까지 줄었다가 지난해 43조원대로 회복했다. 올해는 1분기 57조2000억원, 2분기 89조5000억원, 3분기 107조4000억원으로 분기마다 크게 늘어 누적 254조원이 됐다.

메모리 업체 이익은 업황에 따라 크게 오르내린다. 5년 새 이익이 늘었는지와 지금이 업황 정점에 가까운지는 따로 따져봐야 한다. 오래 들고 있어도 주가가 떨어질 위험은 남는다.

◆17만원대 주가…관건은 2028년 이익

주가를 가를 변수는 2028년 수급이다. 메모리 공급이 늘고 가격이 내려갈 때 HBM 같은 고부가 제품과 판매량 확대로 지금 이익을 얼마나 지키느냐가 관건이다.

삼성전자는 올해 실적이 확정되는 내년 1월 말 이사회에서 남은 주주환원 재원 55조~75조원의 활용 방식과 새 주주환원 정책을 발표한다.

새로 사려는 투자자가 따질 것은 17만원대 주가가 2028년 이후 예상 이익에 비해 싼지 비싼지다. 과거 고점은 그 기준이 될 수 없다.

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