[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지

골프장 그린 위에서 고객들은 여유롭게 라운드를 즐긴다. 캐디는 카트를 운전하고 클럽을 건네며 경기를 돕지만, 성희롱과 폭언, 폭염·폭우, 부상과 질병을 감내해야 한다. 다치거나 아파도 수입 감소를 우려해 쉬지 못하는 현실도 있다. 국내 골프산업이 고급 레저시장으로 성장하는 동안 그린 위 서비스를 책임지는 노동자들의 권리는 여전히 사각지대에 놓여 있다는 지적이다.

전국여성노동조합과 가톨릭관동대학교 류지아 교수가 2026년 7월부터 9월 초까지 캐디 643명을 대상으로 실시한 조사에서 389명(61.6%)이 최근 1년간 성희롱이나 성적 관심을 경험했다. 언어폭력 피해자는 335명(53.0%), 모욕적 행위를 포함한 괴롭힘 경험자는 239명(37.9%)이었으며 가해자의 90% 이상은 고객이었다. 우울장애 유병률은 36.2%로, 2024년 국민건강영양조사의 일반 성인 여성 6.5%보다 약 5.6배 높았다. 조사 대상과 측정 방식에 차이가 있어 직접 비교에는 한계가 있다. 자유로운 임신 계획이 어렵다는 응답도 23.9%였다.

신체적 위험도 컸다. 응답자의 79.9%가 사고나 질병을 경험했고, 아파도 출근한 경험은 85%였다. 수입 감소 우려로 출근했다는 응답은 43.7%, 치료비를 본인이 부담한 비율은 91.1%, 산재 신청을 포기한 비율은 81%였다. 경기 10차례를 보조하는 동안 고객의 노상방뇨를 평균 7.3차례 목격했다는 조사 결과도 나왔다. 목격 횟수별로는 0~5회 52.3%, 5~10회 42.9%, 10회 초과 4.8%였다.

최혜영 일하는여성아카데미 연구원이 전국 7개 골프장 캐디 24명을 대상으로 진행한 면접·현장조사에서도 폭염·폭우 속 작업중단권 부재와 산재 신청 압박, 임신·출산 및 돌봄 공백이 확인됐다. 한 캐디는 폭염 속 코스에서 7차례 구토하고도 동료에게 업무 부담이 돌아갈 것을 우려해 버텼다. 성희롱 신고 뒤 관리자가 월 휴무일을 8회에서 6회로 줄였다는 증언도 나왔다.

2025년 별도 조사에서도 고객의 인권침해가 확인됐다. 손솔 진보당 의원과 전국서비스산업노동조합연맹이 2025년 9월22일부터 10월2일까지 경기보조원 93명을 대상으로 실시한 조사에서 반말·비하 발언 경험은 97.8%, 성희롱 발언 88.2%, 욕설·폭언 75.3%였다. 성추행은 67.7%, 물건 투척 61.3%, 신체적 위협 32.3%, 신체 폭행 12.9%였다. 사업장 보호조치가 없다는 응답과 피해 신고 후 아무런 조치가 없었다는 응답은 각각 44.1%였다. 참으라는 말을 듣거나 방관당한 비율은 26.9%, 대응 교육을 받은 비율은 12.9%에 그쳤다.

경기 진행 중 사고 위험도 높았다. 2025년 조사에서 4점 만점 기준 옆 홀에서 날아온 공에 맞는 사고가 3.48점으로 가장 높았고, 코스 단차에 따른 발목 부상 3.32점, 폭우·폭설 때 카트 미끄러짐 3.20점 순이었다. 같은 팀 고객의 타구와 골프채에 맞는 사고는 각각 3.06점, 3.01점이었다.

골프장 캐디들이 고객의 성희롱·폭언과 각종 안전사고, 불안정한 소득 등 열악한 노동환경에 노출돼 있다는 조사 결과가 나왔다. 전국여성노동조합 등이 실시한 캐디 643명 조사와 별도 경기보조원 실태조사, 사고 위험도 및 노조 교섭 성과 등을 정리한 자료.

소득과 사회보험도 개선 과제다. 지난 18일 공개된 경북대학교 체육학부 박기덕 교수와 캐디연구소의 별도 온라인 조사에서 직업 만족도는 61.5%였다. 만족 요인은 수입 80.8%, 근무 일정의 자율성 65.4%였다. 반면 개선 과제로 소득 증빙·금융·보험을 꼽은 응답은 61.5%, 수입 안정성은 46.2%였다. 정부 지원 과제는 산재 등 사회보험 보장 강화 61.5%, 소득 증빙 기반 금융 지원 57.7%, 세제 혜택과 필요경비 인정 확대 42.3%였다. 고객이 현금을 준비하지 않아 캐디피 지급이 늦어지거나 계좌이체로 대신 받은 경험은 92.3%였다. 현금 보관·분실·도난 우려는 34.6%, 은행 입금 등 관리의 번거로움은 26.9%였다. 다만 공개 자료에는 실제 응답자 수와 표집 방식이 구체적으로 제시되지 않아 대표 통계로 일반화하기 어렵다.

이런 문제의 배경에는 캐디의 특수고용 형태가 있다. 캐디는 골프장과 일반적인 근로계약 대신 업무위탁 등으로 경기보조 업무를 수행하며 고객에게 캐디피를 직접 받는다. 대법원은 2014년 2월 캐디를 근로기준법상 근로자로 인정하지 않으면서도 노동조합법상 근로자로 인정하는 판결을 내렸다. 이에 따라 캐디들은 노동조합을 결성하고 골프장 측과 단체교섭을 할 법적 근거를 확보했다.

노조 교섭으로 노동조건을 바꾼 사례도 있다. 88CC 캐디 노조는 1999년 결성 이후 42세 조기정년 관행에 맞서 2017년 정년을 60세로 연장했고, 2023년에는 1년간 17차례 교섭 끝에 63세로 높였다. 식사시간 보장과 카트 블랙박스 설치, 구상권 미청구도 협약에 담겼다. 2026년 4월 추가 협약에서는 휴무일 확대와 육아기 근로시간 단축, 만 60세 조합원 건강검진비 지원, 온열질환 예방조치와 작업중단 권한 등을 확보했다.

인천 드림파크CC 캐디 노조는 2020년 단체협약에서 폭언·성추행 이력이 있는 고객에 대한 배치거부권을 마련했다. 올해 2월 수도권매립지관리공사와 체결한 3기 협약에는 캐디피 교섭권과 기상 상황별 안전대책, 작업중지 관련 권리가 담겼으며 캐디피 인상도 이뤄졌다.

다만 집단적 권리 보장은 일부 사업장에 머물러 있다. 2023년 기준 전국 500여개 골프장 가운데 전국여성노동조합 산하 캐디 노조 분회는 5곳이었다. 당시 노조 관계자는 캐디 노조 가입률이 10%에도 미치지 못한다고 설명했다. 현재의 전국 조직률 통계는 아니지만 노동조합을 통한 권리 보장이 제한적이라는 점을 보여준다.

골프장 업계도 제도 변화에 대응하고 있다. 한국골프장경영협회는 지난 2월 제167차 이사회에서 노란봉투법 시행과 근로자추정제 추진에 따른 대응책을 논의했다. 노란봉투법이 시행된 뒤 4월 한 달간 전국 8개 지역협의회에서 간담회를 열고 하청 노조 교섭 관련 가이드라인을 마련했다. 특수고용직의 근로자성 논란에 대비해 회원사에 지휘·감독 체계 정비와 독립적인 운영 구조 확립도 주문했다.

캐디 노동환경 문제는 인권침해와 산업재해를 넘어 사회보험과 노무 관리, 단체교섭으로 이어지고 있다. 일부 골프장에서 정년과 휴무일, 고객 배치거부권, 작업중단권을 확보했지만 현장의 문제는 여전히 남아 있다. 노조의 교섭 성과와 업계의 제도 대응이 골프장 전반의 노동조건 개선으로 이어질 수 있을지가 관건이다.

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