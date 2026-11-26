[성남=권준영 기자] 경기 중 감정을 숨기지 않는 수원 삼성 이정효 감독. 선수들에게는 누구보다 엄격한 지도자지만, 정작 그의 행동을 가장 매서운 눈으로 지켜보는 사람은 따로 있었다. 벤치에서 옷을 집어던지고 물통을 바닥에 내리치는 모습이 유튜브에 올라오면 아내가 직접 영상 링크를 보내왔다. 선수들을 호되게 다그치는 이 감독도 집에서는 아내에게 ‘혼나는’ 남편이었다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=연합뉴스

이정효 감독은 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 아내에게 들었던 조언을 털어놨다. 그는 “훈련 때보다 경기장에서 잘 나오지 않을 때, 충분히 우리 선수들이 더 잘할 수 있는데 연습 때 잘하는 모습이 경기장에서 나오지 않으면 저도 모르게 과도한 행동을 한다”며 “벤치에서 옷을 집어던지거나 물통을 바닥에 던지고, 옷을 벗었다 입었다 하면서 혼자 과하게 행동할 때가 있다”고 말했다.

그런 모습은 고스란히 영상으로 남았다. 이 감독은 “수원 삼성에 오니까 팬분들이 관심을 많이 가져주셔서 제 영상이 유튜브에 많이 올라오더라”며 “그 영상을 아내가 직접 보라고 링크를 복사해서 보내준다. 저도 다시 보면 많이 민망하다. 그런 부분을 많이 지적받는다”고 웃었다.

아내가 가장 강조한 것은 선수의 입장에서 생각하고 공감하는 태도였다. 이 감독은 “아내가 항상 선수들 마음에 공감했으면 좋겠다, 선수들 입장에서 생각해 봤으면 좋겠다는 이야기를 많이 했다”고 전했다. 이어 “많은 팬분들이나 TV를 통해 보는 분들이 지켜보는 경기장에서 질책을 받는 선수가 어떤 마음일지, 만약 그 선수가 내 자녀라면 어떨지 생각해 보라고 했다”고 설명했다.

이 감독도 아내의 말에 공감하며 자신의 행동을 돌아봤다. 그는 “그렇게 생각해 보면 어느 정도 공감은 간다”면서도 “그래도 해야 되지 않나. 어른이라면 좋은 방향으로 안내해야 하고, 프로 선수라면 자신의 가치를 높여 더 좋은 대우를 받고 더 좋은 리그로 성장하기 위해 가야 하기 때문”이라고 말했다. 그러면서도 “저도 그 영상을 보고 후회는 한다”고 털어놨다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=뉴시스

아내의 조언은 선수들과 소통하는 방식에도 영향을 줬다. 이 감독은 “제 이야기를 많이 하는 것보다는 선수들 이야기를 많이 들어주려고 했던 것 같다”며 “다 듣고 난 후에 피드백을 이야기하고, 제가 먼저 피드백을 전하기보다는 상황별로 잘 설명해 주려고 한다”고 말했다. 이어 “아내 덕분에 선수들과 이야기할 때 제 이야기만 하는 게 아니라 선수들의 말을 잘 귀담아들으려고 노력하는 부분도 좋아진 것 같다”고 덧붙였다.

그렇다고 선수들에게 요구하는 기준까지 낮춘 것은 아니다. 이 감독은 선수마다 성장 속도와 성향이 다른 만큼 지도 방식도 달라야 한다고 강조했다. 그는 “저희 팀에 유일하게 저한테 혼나지 않은 선수가 두 명 있다. 홍정호 선수하고 고승범 선수는 올해 저한테 혼난 적이 없는 것 같다”고 밝혔다. 김준홍과 고종현도 최근에는 따로 질책하지 않는다고 했다.

이 감독은 “선수마다 성장하는 속도가 다르고 성향도 다르다”며 “선수들이 성장해 어느 정도 기준에 올라오면 그 기준에 맞게 코칭한다”고 설명했다. 실력이 성장해 기준이 높아진 선수는 자신의 잘못과 축구적으로 개선할 점을 스스로 안다는 것이다. 반면 아직 자신이 정한 기준에 도달하지 못한 선수에게는 더 엄격하다. 이 감독은 “꾸준하게 끈기 있게 노력하지 못하는 선수들이 있다”며 “그런 선수들은 원하는 기준에 오를 때까지 끊임없이 매몰차게, 호되게 다그쳐야 한다고 생각한다”고 강조했다. 그러면서 “부모님들도 자녀가 잘되길 바라고 더 잘되길 원하지 않느냐. 적당히 살아가는 모습보다는 더 잘되길 바라는 마음과 똑같은 기준”이라고 덧붙였다.

프로축구 수원 삼성 김준홍(왼쪽부터), 이정효 감독, 고종현이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 어깨동무를 한 채 환하게 웃으며 기념촬영을 하고 있다. 성남=뉴시스

김준홍의 경험에서도 이 감독의 지도 기준을 엿볼 수 있다. 김준홍은 지난 21일 경남FC전에서 후방 빌드업 과정에서 공을 빼앗겨 실점한 뒤 라커룸에서 질책을 받을 것으로 예상했다. 하지만 이 감독은 예상과 달리 따뜻하게 맞아줬다. 김준홍은 “실수는 실수로 봐주시고, 제가 어떤 실수를 했는지 스스로 느낄 거라고 생각하셔서 말씀을 안 하신 것 같다”며 “뭐라고 해야 할 때와 하지 말아야 할 때를 아시는 것 같다”고 말했다.

이 감독도 당시 상황을 설명했다. 이 감독은 김준홍이 동료들에게 도움이 되는 플레이를 계속 시도하고 있었다는 점을 강조했다. 이 감독은 “그러다가 결국 실수가 됐지만 저는 그걸 실수라 생각 안 하고, 김준홍 선수도 더 잘 알고 있을 거라고 생각했다”며 “그 실수를 제가 뭐라고 해서 선수 성장을 막는 것보다는 본인이 느끼면서, 일단 제가 원하는 걸 하고 있었기 때문에 괜찮다고 생각했다”고 말했다. 선수의 실수 자체보다 그 과정에서 자신이 요구한 플레이를 하고 있었는지를 중요하게 본 것이다.

김준홍은 팀에서 가장 많이 혼나는 선수로 이상민을 꼽기도 했다. 그는 “이상민 선수가 아무래도 팀에서 가장 많이 혼나는 선수인 것 같다”며 “라커룸에서 옆자리에 앉는데, 혼나고 들어오면 가끔 주눅 들어 있을 때도 있고 괜찮다며 으쌰으쌰 할 때도 있다”고 말했다. 이어 “항상 감독님을 믿고 따르는 것 같다”며 “선수들이 감독님에 대한 신뢰가 높기 때문에 그런 것들이 가능하다고 생각한다”고 덧붙였다.

정작 이 감독은 집에서 아내의 말을 잘 귀담아듣지 못하는 남편이라고 했다. 그는 “축구 말고는 잘 귀담아듣지 않는 것 같다”며 “오늘 아침에도 아내가 입고 가라고 옷을 준비해 줬는데 하나를 빼놓고 출근했다. 약속 때문에 잠깐 외출했을 때도 어디 있느냐고 물어보는 등 기억을 잘 못하는 것 같다”고 말했다. 이어 “제가 듣고 싶었던 것만 듣고 축구를 떠나 일반적인 대화가 잘 안 되는 게 문제인 것 같다. 저도 변하려고 노력하고 있다”고 털어놨다.

마지막으로 이 감독은 “저도 선수들을 혼내면서 선수들을 성장시키지만, 집에서는 제 아내한테 매일 혼나면서 성장하고 있다”고 웃었다.

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