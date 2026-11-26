제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 한국에 대한 과잉생산 관세 부과 근거로 정부의 산업 지원과 인프라 투자 계획을 지목했다.

그리어 대표는 25일(현지시간) CNBC 방송에 출연해 무역법 301조에 따른 과잉생산 관세 부과의 근거를 묻는 말에 “한국은 올해 여름 정부 지원 및 인프라 계획을 다수 발표했다”고 답했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. 로이터연합뉴스

그는 “이런 것들은 실제 수요에 대응하는 것이 아니다”라며 “정부의 개입이고 해외의 실제 소비를 늘리지 않으면서 해외 공급만 확대하는 것”이라고 주장했다.

그리어 대표가 언급한 계획은 비수도권 지역에 반도체·피지컬 인공지능(AI)·AI 데이터센터 삼각 축을 구축하는 ‘3대 메가 프로젝트’를 가리킨 것으로 해석된다.

그는 “다른 국가들이 경제적 여건상 실질적으로 정당화되지 않는 생산을 하거나 생산 능력을 구축하는 것”이라며 “우리가 제안하는 것은 이런 과잉생산 능력 문제에 대응하는 표적 관세”라고 말했다.

한국에 적용될 관세율은 기존 한미 무역협정에 따른 관세율을 기준으로 조정될 것으로 보인다. 그리어 대표는 “표적 관세 상당수는 ‘협정 관세율’ 수준을 따르게 될 것”이라며 지난해부터 각국과 체결한 무역협정에 따른 관세율을 언급했다.

한국의 경우 무역협정에 따라 부과됐던 상호관세율은 15%다. 지난 2월 미 연방대법원 판결로 상호관세가 무효가 되자 USTR은 이를 복원하기 위해 무역법 301조 조사를 동원했다.

앞서 발표된 한국에 대한 강제노동 관세 12.5%와 이번 과잉생산 관세를 합산하더라도 기존 무역협정에 따른 관세율인 15%를 넘지 않는다는 취지로 풀이된다.

그리어 대표는 “기존 관세에 (세율이) 추가되는 것은 아니다. 실질적으로는 (무역협정 당시 관세율 대비) 부족분을 채우는 것”이라고 설명했다. 다만 이러한 방침에서 중국만은 예외라고 강조했다.

USTR은 중국의 과잉생산 관세율로 20%를 발표했다. 이는 앞서 발표된 강제노동 관세율(12.5%)보다 높아 둘 중에 높은 과잉생산 세율이 적용된다는 게 그리어 대표의 설명이다. 여기에 도널드 트럼프 1기 행정부 때 부과한 25% 관세도 유지된다. 그리어 대표는 “이번 20%는 기존 관세에 추가되는 것”이라고 밝혔다.

다만 “중국은 우리가 일정 수준의 관세를 부과할 것이라는 점을 이해하고 있다”고 했다. 이번 조치가 내년 1월 10일 만료되는 양국 간 ‘관세 휴전’의 범위 안에 있다는 설명이다. 이어 “관세율을 20% 이상으로 높이면 중국은 (휴전) 합의 위반으로 간주할 것”이라며 해당 합의에 따라 300억달러 규모의 중국산 상품에 대한 관세 면제도 유효하다고 덧붙였다.

멕시코는 이번 과잉생산 관세 발표 대상에서 제외됐다. 그리어 대표는 멕시코에 대해서는 추가 조사와 협의가 필요하다고 밝혔다. 그는 “멕시코를 비롯한 여러 국가에서 중국산 중간재가 유입되고 있지만, 해당 국가들은 이를 통제하기 위한 조처를 하지 않고 있다”며 “중국 과잉생산 능력 문제를 전 세계적으로 확산시키는 것”이라고 지적했다.

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