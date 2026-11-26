미국이 한국을 포함해 14개 경제주체에 과잉생산을 문제 삼는 관세를 예고했다. 무역법 301조에 따른 ‘과잉생산 관세’는 ‘강제노동 관세’와 같이 대상국의 반박의견 수렴을 거쳐 확정된다. 두 관세를 합쳐도 한국은 미국과의 무역 합의로 정해진 15%를 넘지 않을 예정이다.

미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 한국과 일본, 중국, 유럽연합(EU) 등 14개 경제주체를 상대로 무역법 301조 조사 결과에 따른 과잉생산 관세를 제시했다. USTR은 한국 정부의 제조업 유지·확대를 위한 산업·부문별 계획 등을 지목하고는 자동차·반도체·석유화학 같은 분야에서 미국의 무역에 부담을 주고 있다고 주장했다. 그러면서 한국의 모든 상품에 대해 최대 15%의 관세를 부과하는 방안을 내놓으면서 한·미 무역합의와 기존의 301조 관세 등을 고려한 것이라고 설명했다.

한국은 지난해 미국과 3500억 달러의 대미 투자를 약속하고 관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의했다. 미국은 기존 합의를 존중하겠다는 입장이어서 과잉생산 관세가 부과된다고 해도 강제노동 관세 12.5%와 합쳐 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 대체적이었다. 일본과 EU, 대만 등 미국과 무역합의를 맺은 경제주체에 대해서도 15% 관세 상한이 유지됐다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 이날 CNBC방송에 출연해 “과잉생산 관세가 대체로 기존에 이뤄진 합의를 준수한다”고 말했다.

중국에 대해서는 과잉생산 관세 20%가 제시됐다. 중국 역시 미중 무역휴전에서 합의된 20% 상한이 지켜질 것이라고 로이터통신은 설명했다. 애초 조사 대상이었던 멕시코와 노르웨이는 이번 관세 제시 대상에서 빠졌다. 이날 제시된 관세는 내년 1월 25일 대상국의 반박 의견 수렴을 거쳐 확정될 계획이다.

앞서 USTR은 16개 경제주체가 보조금 지원 등을 통한 과잉생산으로 미국 기업에 불리한 환경을 유발했다며 무역법 301조에 따른 조사를 지난 3월 개시했다. 강제노동으로 생산된 제품을 수입하거나 관련 규제가 미비하다며 60개 경제주체에 대한 조사도 지난 3월 개시해 6월에 관세를 예고하고 7월에 확정했다. 한국 관세는 12.5%였다. 무역법 301조는 외국 정부의 무역 관행에 대해 미국 정부가 불공정하다고 판단할 때 관세 등을 동원해 보복 조치에 나설 수 있도록 한 조항으로, 301조에 따른 조사 및 조치에 대통령의 재량이 크다.

미국 무역대표부(USTR) 부대표 대행을 지낸 웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소(ASPI) 수석부소장은 이날 분석자료에서 “이번 발표에서 가장 놀라운 점은 지난 3월 시작된 강제노동 및 과잉생산능력 관련 두 건의 무역법 301조 조사에 따른 관세율이 합산되지 않는다는 것”이라며 “이러한 영리한 접근법은 관세율을 합산할 경우 발생할 수 있는 일정한 제약을 피하면서 개별 조사에 따른 관세율을 보다 유연하게 설정할 수 있도록 한다”고 짚었다.

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